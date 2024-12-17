刷新紀錄！ 基隆港國內客輪運量已達13.2萬人次

疫後觀光熱潮逐漸回歸，港務公司17日指出，基隆港務分公司轄下基隆港截至今年12月16日止國內線客輪運量已達13.2萬人次，創歷史紀錄，且基隆港務分公司也正啟動西岸旅客中心1樓部分空間的招商工作，預計2025年第一季公告。

港務公司指出，基隆港的地理位置優越，作為台灣北部的主要港口之一，具有良好的交通網絡和完善的基礎設施，針對馬祖外島與台灣本島間客、貨運補作業及觀光、醫療、工作和教育等轉運作業等方面，建置包含500個座椅，針對國內線有配置叫號機、取票/購票機5台、販賣機2台，另有設置哺乳室、育嬰室、祈禱室、置物櫃、手機充電站、親子遊憩區及無障礙廁所、免費WiFi上網環境等設施之國內線候船大廳，提供「臺馬之星」和「新臺馬輪」兩艘客貨渡輪旅運服務的全方位支持。

港務公司說，馬祖憑藉其獨特的自然景觀和文化魅力，如藍眼淚和軍事歷史遺跡，向來吸引大量遊客前往，而穩定的海上運輸為遊客提供了便捷的交通方式，對於促進馬祖觀光業發展具有重大意義，經由基隆港旅運中心將本島大量旅客聚集，轉交兩艘渡輪運輸，並享受船上提供包括餐飲、娛樂設施和舒適艙室的服務，讓旅客在約8至10小時的航程體驗更加愉快，同時也為馬祖軍民提供了一條安全、舒適的返鄉之路。

此外，「臺馬之星」和「新臺馬輪」兩艘渡輪裝載著兩地居民生活必需品和郵件等重要物資，透過基隆港作為流通轉運樞紐，有效地維持當地經濟運作，維繫本島與馬祖兩地經濟的命脈。

港務公司提到，基隆港的馬祖航線除受天候海象影響之日期外，幾乎天天有航班，基隆港西岸旅運中心為旅客提供貼心舒適的旅運場站空間。此外，基隆港務分公司也正啟動西岸旅客中心1樓部分空間的招商工作，預計2025年第一季公告，未來將能提供更全方位的服務，隨著疫情減緩與旅遊觀光熱潮逐漸回歸，為基隆、馬祖兩地創造更大商機。