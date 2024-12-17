占3成！高雄年輕人最愛住這區 中古還有1字頭

高雄年輕人愛住哪區？台灣房屋集團根據民政局資料統計，2024年高雄各主要行政區中，20~39歲青年人口，設籍比例最高的前五名行政區，分別為仁武、橋頭、楠梓、小港及岡山區，北高雄占了四區。

其中又以仁武區占比最高，區域總人口當中有28.3%、將近3成是年輕人，反觀仁武區65歲以上老年人口僅占比約14.9%，為全市最低，堪稱高雄人口最少年的行政區。

台灣房屋高雄站前加盟店店東陳揚智表示，人口結構最年輕的五個行政區，均屬於蛋白區，五區除了具備產業園區，提供豐沛的就業機會，也都有新興重劃區，提供屋齡新、總價帶親民的房型，可滿足首購或年輕家庭需求。

他表示，台積電議題發酵前，這些首購熱區新屋均價約1字頭，磁吸不少青年買盤進場，雖近年受台積電效應，包含仁武、橋頭、楠梓等區蛋白房價已成蛋黃價，新屋均價已3字頭起跳，不過相比市區水位，對年輕客群仍有吸引力。

其中仁武區為距離市區最近的蛋白區，離塵不離城，近年包括澄德重劃區、霞海重劃區、仁雄商圈等新大樓案供給旺盛，中古屋還可以找到1字頭，房價與機能相宜，更有利吸引年輕客群進場。

另外，統計高雄主要行政區，各區65歲以上高齡人口比重最高的行政區，前五名都集中在南高雄，包括前鎮、苓雅、新興、前金及鹽埕區均入榜，各區高齡人口占區域總人口比例均超過2成以上，其中又以鹽埕區高齡人口占比27.7%最高，為高雄市區中人口老化最明顯的區域。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高齡人口比例高的五大行政區皆屬傳統市區，如苓雅、前金、新興、前鎮皆為高雄主要文教政經區，且市區醫療、教育、商業資源集中，相較於新興地區，更能滿足熟齡客群生活需求。

此外，市區不動產價值高，較吸引具購買力、經濟基礎穩定的中高齡客群，人口年齡相對偏高，另一方面，也因市區房價水位高，促使年輕買盤外流至新興重劃區、蛋白區等低總價商圈，市區人口結構也因而趨向老化。

李家妮指出，以鹽埕區來說，商圈發展早、高齡老屋多，多為在地人久居，雖房價水位相較周邊市區親民，但新案供給少，較留不住也帶不來偏好新屋的年輕客群。