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台灣醣聯攜手日本三菱瓦斯化學 合作開發SPD8

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣醣聯董事長張東玄。圖／本報系資料照片
台灣醣聯董事長張東玄。圖／本報系資料照片

台灣醣聯宣布，其與日本三菱瓦斯化學株式會社（MGC）合作開發用於治療骨質疏鬆症的Denosumab生物相似藥SPD8，已完成三期臨床試驗的首例收案，預計於2026年第二季解盲；醣聯同時也和CDMO大廠台康生技簽訂SPD8委託生產協議書，將執行上市前生產計畫，共同合作布局日本及國際市場。

台灣醣聯表示，SPD8完成第三期臨床試驗後，將向日本主管機關PMDA與相關國家申請生物相似藥上市許可之查驗登記與藥證，未來台康將提供商業化生產原料藥，結合醣聯深厚的抗體藥開發能力以及台康豐富的生物製劑原料藥GMP生產經驗，相信可以創造雙贏的局面。

台灣醣聯指出，此次進展恰逢衛福部健保署近期預告修正健保藥品給付項目及支付標準、藥品價格調整作業辦法部分條文，這些政策將為SPD8及醣聯的未來發展提供強有力的支撐。

健保署政策明確指出，對於國內製造的生物相似藥將提供最高加算30%的核價，這無疑大幅提升了SPD8的市場競爭力與吸引力。尤其是針對如SPD8這樣由醣聯自主開發與台康製造的生物相似藥，政策不僅鼓勵其加速進入市場，還提供與原廠藥相同價格的待遇。這些政策措施不僅讓醣聯在國內市場占據優勢，也為其拓展國際市場提供基礎。

醣聯總經理楊玫君表示，進入臨床三期與最新的生產協議，意味SPD8生物相似性藥品又朝上市銷售更進一步。

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