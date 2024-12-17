中鼎銳變學 看總裁余俊彥帶領團隊由一家資本額僅45萬衝營收千億

成立於1979年的CTCI中鼎集團，雖然從一家本土小公司開始，卻可說是台灣經濟奇蹟的幕後功臣，眾多國家級重大建設中，總能看見中鼎人的辛勤身影，集團合併營收跨越新台幣千億元門檻，已躍為台灣第1、全球第55的國際級統包工程集團。

為讓台灣民眾更清楚了解中鼎集團的蛻變歷程，繼2017年出版《看得見的信賴：全球百大工程品牌中鼎的致勝之道》，今年12月再出版《中鼎蛻變學－余俊彥與團隊贏得信賴的故事》，探究一再破繭蛻變、迭創新猷的背後關鍵因素。在新書發表會中，遠見．天下文化事業群創辦人高希均致詞時便首先強調，一家企業能否成功，不能單靠管理，要靠領導能力，這正好突顯中鼎集團余俊彥總裁的重要性地位。

替《中鼎銳變學》撰寫推薦序，更親自出席新書發表會的中華民國前副總統蕭萬長表示，中鼎集團掌握時代脈動，業務範圍從石化工程擴展到非石化、高科技領域，事業版圖從台灣走向全球10個國家、設立超過50個據點，這些成就的背後關鍵，莫過於余俊彥總裁願意不斷超越自我的毅力與使命，才能成為台灣工程界的典範標竿，寫下工程服務業發展史新頁。