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中鼎銳變學 看總裁余俊彥帶領團隊由一家資本額僅45萬衝營收千億

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
（左起）遠見·天下文化事業群發行人王力行、中技社董事長潘文炎、遠見·天下文化事業群創辦人高希均、中鼎集團總裁余俊彥總裁、中華民國前副總統蕭萬長、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新遠見雜誌楊瑪利社長，共同出席《中鼎銳變學》新書發表會，見證中鼎集團由信賴到銳變的過程。圖/中鼎提供
（左起）遠見·天下文化事業群發行人王力行、中技社董事長潘文炎、遠見·天下文化事業群創辦人高希均、中鼎集團總裁余俊彥總裁、中華民國前副總統蕭萬長、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新遠見雜誌楊瑪利社長，共同出席《中鼎銳變學》新書發表會，見證中鼎集團由信賴到銳變的過程。圖/中鼎提供

成立於1979年的CTCI中鼎集團，雖然從一家本土小公司開始，卻可說是台灣經濟奇蹟的幕後功臣，眾多國家級重大建設中，總能看見中鼎人的辛勤身影，集團合併營收跨越新台幣千億元門檻，已躍為台灣第1、全球第55的國際級統包工程集團。

為讓台灣民眾更清楚了解中鼎集團的蛻變歷程，繼2017年出版《看得見的信賴：全球百大工程品牌中鼎的致勝之道》，今年12月再出版《中鼎蛻變學－余俊彥與團隊贏得信賴的故事》，探究一再破繭蛻變、迭創新猷的背後關鍵因素。在新書發表會中，遠見．天下文化事業群創辦人高希均致詞時便首先強調，一家企業能否成功，不能單靠管理，要靠領導能力，這正好突顯中鼎集團余俊彥總裁的重要性地位。

替《中鼎銳變學》撰寫推薦序，更親自出席新書發表會的中華民國前副總統蕭萬長表示，中鼎集團掌握時代脈動，業務範圍從石化工程擴展到非石化、高科技領域，事業版圖從台灣走向全球10個國家、設立超過50個據點，這些成就的背後關鍵，莫過於余俊彥總裁願意不斷超越自我的毅力與使命，才能成為台灣工程界的典範標竿，寫下工程服務業發展史新頁。

身為貫穿《中鼎銳變學》整書的靈魂人物，余俊彥親自啟動揭書儀式，也接下遠見．天下文化事業群發行人王力行贈送的余秋雨「君子之道」墨寶，他提起《看得見的信賴》7年之後再出版《中鼎銳變學》，目的是希望大家從「銳變」角度，領略中鼎集團45年成長歷程，包括從財團法人到上市公司、從規劃設計到統包工程、從石化煉油到半導體產業，一路建構品牌精神，並讓全體八千中鼎人深刻了解，自我超越不會一帆風順，唯有齊心合力克服重重挑戰，從中練就硬實力、意志力、突破力、洞察力、創新力、學習力、永續力等七大「絕技」，終能與時俱進，不怕被時代淘汰。

中鼎集團總裁余俊彥在《中鼎銳變學》新書發表會致詞。圖/中鼎提供
中鼎集團總裁余俊彥在《中鼎銳變學》新書發表會致詞。圖/中鼎提供

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