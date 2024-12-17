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中鼎總裁余俊彥 18日將獲中央大學頒發名譽博士

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎總裁余俊彥將獲中央大學頒發名譽博士。圖/中鼎提供
中鼎總裁余俊彥將獲中央大學頒發名譽博士。圖/中鼎提供

中鼎集團總裁余俊彥是推動台灣工程產業躍上國際舞台的重要推手，中鼎集團多年來穩居國際級統包工程集團龍頭地位。中央大學將於明（18）日於教研大樓大禮堂舉辦余俊彥名譽博士頒授典禮，表彰他的領導，以及為台灣產業發展及經濟成長所做的貢獻。

在這場頒授典禮中，將邀請多位產官學界重要人士參加，活動特別邀請三位引言人，分別是前副總統蕭萬長、財團法人中技社董事長潘文炎，以及國立中央大學土木系榮譽教授李建中，分享與闡述余俊彥的事蹟。

余俊彥跟著中鼎一路成長，特別感謝中鼎的全體同仁一直以來的齊心協力的打拚。他常說：「在中鼎這個巨人的肩膀上才被大家看到，沒有中鼎和全球夥伴們，就沒有我。」也印證了「一個人走，可以走得很快，一群人走，可以走得很遠。」的人生哲理。

中央大學校長周景揚表示，在余俊彥的領導下，中鼎除持續發展智能化工程技術，更致力以核心本業投入永續發展，力促達成淨零碳排目標，以工程專業攜手業界創造經濟與環境的雙贏。此外，他還創辦「中鼎教育基金會」，推廣永續教育，培育工程人才，讓更多優秀青年能夠投身並貢獻於工程界。

45年來，中鼎一路從石化、非石化再跨足高科技產業，並成為台灣唯一能在海外和歐美日韓一較長短的工程集團，讓全世界看見台灣的工程實力。

在余俊彥的領導下，中鼎的永續績效，屢獲國內外評比肯定，包含連續10年入選DJSI道瓊永續指數成分股，連續3年列為S&P Global 標普永續年鑑全球Top 1%，在全世界工程公司裡排名第一。

中央大學 中鼎

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