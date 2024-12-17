中鋼運通致力培育台籍船員 高科大師生參訪散裝船獲益良多

高雄科技大學航運技術系及輪機系共36位師生近日參訪中鋼（2002）運通，透過座談交流及參觀散裝船來了解船運實務及認識工作環境。參訪師生對於中運致力培育台灣籍船員的用心深感敬佩，中運也透過此次參訪分享航運知識的落實應用，更鼓勵同學們持續在語言及專業技能上積極扎根學習，將來在全球競爭激烈的船員人才市場脫穎而出，成為專業航海人。

根據國際航運商會（ICS）統計，全球至2026年底將面臨約9萬名的適任船員缺口，各國需積極推出策略應對此項挑戰。中運目前擁有21艘船舶，船隊規模相較國內其他航商並不大，但聘僱台灣籍船員人數的占比高達80%，且多年來提供各海事院校航運獎學金及在校生上船實習機會，希望藉此鼓勵相關科系學生畢業後投入航運界發展。高科大為讓該校航輪兩個科系的學生認識散裝、貨櫃等不同船隊特性，以規劃未來個人實習及就業方向，近日由航技系系主任黃振邦安排師生一行36人至中運公司參訪，透過產學合作鏈結方式，共育高階海事專業人才。

這次高科大參訪行程，中運先讓師生觀賞影片了解中鋼的發展歷程，以及一貫化作業鋼廠使用的原料，也就是中運船隊主要載運的貨物。另外，中運也安排具豐富航運經驗的資深經理徐興隆介紹船隊現況及運作，中運船隊承運貨物及航線不僅相對單純，其中約2/3船舶的航線也經常停靠台灣港口，船員們能利用在台靠岸期間輪流安排返家與親友相聚，同時船舶上也可以補充熟悉的家鄉食材。

中運副總許立和於座談交流時表示，為打造良好的船舶工作環境，中運船舶上不僅每位船員都有屬於自己的寢室及衛浴空間，公共空間部分也設置餐廳、洗衣間、健身房、娛樂室及醫務室等；另外，隨著數位科技發展，現有船舶的安全性及自動化程度皆大幅提高，中運公司更在船上提供網路通訊及遠距醫療諮詢服務，即使在海上航行，船員們不僅能與家人保持聯繫，如有醫療需求時也可即時獲得岸上醫師團隊指導專業處置方式。許副總也說明，中運船隊的晉升管道相對順暢，只要在船上表現優異及取得相關證照等晉升資格，即能快速展開職務升遷進階。

高科大師生參訪當天的下午行程，中運安排至停泊於高雄港98號碼頭的中鋼成功輪上參觀，並獲船長、輪機長及船員們的熱情接待。中鋼成功輪長300米、寬50米，屬20萬噸級海岬型散裝船，並搭載節能主機與先進數位航儀，中運除了安排輪機長介紹船舶上相關機械及電機設備之操作及維護外，也特別安排一位從高科大航技系畢業，因優秀表現升到二副的學長為學弟妹們解說航行操控台的數位儀器應用。同學們實際登船了解到海上船員的工作特性後，體會到海上與岸上工作有著南轅北轍的不同，並對中運船舶的良好工作環境及先進設備大表讚許，留下深刻印象。

這次高科大師生參訪中運公司的行程相當豐富，黃振邦相當感謝中運細心安排，也高度肯定公司長久以來培育台灣海事人才的努力。此外，參訪同學們在參觀成功輪時，個個把握機會多看、多聽、多學習，中運對於同學們提問更是詳細解說及回應，分享寶貴的實務經驗。最後，中運許立和、徐興隆、成功輪上的船員們與高科大黃主任一行師生合影，為參訪活動畫下完美的句點。