百萬流量網紅霧農大叔與市集媒合會 為台灣農業創新氣象

全新流量密碼「霧農大叔」，由霧峰區農會總幹事黃景建化身真人IP角色，已成功吸引超過百萬的線上關注。不只線上行銷，實體賣貨不遺餘力，霧峰區農會結合24家農會與農場，將於12月22日在霧峰區農會舉行「霧峰區農會強化農漁會物流體系暨農創家X合樸冬至市集媒合會」。

線下參加市集，線上還能透過農創電商平台，讓優質農產品輕鬆到手。此外，農創電商因應時節推出電商優惠，包含超值蔬菜箱，展地直送免運送到家，以及雙十二期間活動，全站滿額折扣，買越多折越多。

做為一區農會之首，黃景建不僅親身投入農產品的推廣行銷，更化身百萬流量網紅「霧農大叔」，更，透過創意短影音深入人心。IP短影音上線僅30天，Tiktok帳號總流量已突破100萬。

其中，以「農民救星，黑翅鳶守護農田」為題的短影音，更在Facebook交出單支短影音突破100萬的亮眼成績。

黃景建表示：「將會持續以霧農大叔這一IP角色，接地氣、傳農業，拓通路，為台灣農業議題贏得更多的關注和支持。」

隨著農業數位化的進程，霧峰區農會也將於12月22日舉辦盛大的「霧峰區農會強化農漁會物流體系暨農創家X合樸冬至市集媒合會」，市集現場不僅提供農民參展推廣在地優質農產，更透過農創電商平台與OK便利商店的合作，讓民眾可以實現線上到線下的無縫購物體驗。

此次市集將展出超過24家農會與農場的蔬果、伴手禮、蜂蜜以及其他美食優質農產品，讓民眾能夠一站式探索台灣農業的多元性。

活動現場還安排了親子手作和街頭藝人表演，打造一個適合全家共享的娛樂與教育兼具的活動空間。

此外，為迎接冬至與雙12檔期來臨，農創電商平台特別推出了兩項促銷活動。包含超值蔬菜箱免運送到府，嚴選在地優質蔬菜(共6種)的超值蔬菜箱，希望在冬令節日給消費者最「蔬」服的味覺饗宴。新鮮蔬菜全程低溫冷藏，產地直送，日常料理美味快速上桌。

配合火熱開跑的雙12電商檔期，農創電商也推出相應優惠，即日起至12月31日，全站單筆消費滿500輸入折扣碼「tvaa50」，可現折農幣50，單筆消費滿1,000輸入折扣「tvaa100」，現折農幣點數100，買越多折越多。