永續論壇23日登場／孵育綠色新創 推廣淨零

北美最大氣候技術及乾淨能源孵化器Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson表示，全球實踐永續是政府及大企業共同目標，Greentown Labs是綠色科技的孵化基地，培育各種氣候及永續等綠色科技的新創團隊，讓新創團隊也為永續盡一份力。

經濟日報將於23日攜手台灣大合辦第六屆「台灣大永續論壇」，以「原生．多樣．創新．共融 用科技守護美好」為主題，Aisling Carlson當天將出席發表專講，分享全球新創團隊以創意及科技力投入永續的國際觀點與案例。

台灣大近年積極以科技力，落實在生物多樣性、創新能源發展、建構綠色共享交通生態圈，推動綠色移動革命。Greentown Labs是北美最大氣候技術及乾淨能源孵化器，以綠色科技的孵化基地出發，積極培育各種氣候及永續等綠色科技的新創團隊。

Aisling Carlson曾是Heidrick & Struggles金融服務團隊的一員，並在Anthemis Group的創新團隊任職。她擁有倫敦政經學院的碩士學位（MSc），以及都柏林聖三一學院的榮譽學士學位，目前擔任Greentown Labs執行團隊的成員，負責領導夥伴關係、加速器計畫以及投資者計畫的相關團隊。

Aisling Carlson也曾任物聯網綠能科技新創企業Flo Technologies擔任夥伴關係主管，該公司專注於專利水資源控制與監測系統開發。

Aisling Carlson近年積極參與多場公開討論，涉及氣候與技術相關議題。參加2024波士頓氣候科技峰會時討論公私合作、氣候科技規模化策略，以及解讀政府資金對初創企業的支持，更展示解決能源、農業與永續性挑戰的氣候科技創新方案。

Aisling Carlson相當關注氣候科技初創企業面臨的財務障礙，例如高昂的前期成本、漫長的投資回報期以及複雜的融資需求，需建立綜合支持生態系統，包括風險承擔型創投、政府激勵措施及保險公司參與，以填補創新與市場之間的資金缺口。