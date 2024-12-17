快訊

霸凌加害者被記過後卻能轉任校長 全教產：懲處不明

苗栗三灣7.1度 低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

永續論壇23日登場／孵育綠色新創 推廣淨零

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson。台灣大／提供
Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson。台灣大／提供

北美最大氣候技術及乾淨能源孵化器Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson表示，全球實踐永續是政府及大企業共同目標，Greentown Labs是綠色科技的孵化基地，培育各種氣候及永續等綠色科技的新創團隊，讓新創團隊也為永續盡一份力。

經濟日報將於23日攜手台灣大合辦第六屆「台灣大永續論壇」，以「原生．多樣．創新．共融 用科技守護美好」為主題，Aisling Carlson當天將出席發表專講，分享全球新創團隊以創意及科技力投入永續的國際觀點與案例。

台灣大近年積極以科技力，落實在生物多樣性、創新能源發展、建構綠色共享交通生態圈，推動綠色移動革命。Greentown Labs是北美最大氣候技術及乾淨能源孵化器，以綠色科技的孵化基地出發，積極培育各種氣候及永續等綠色科技的新創團隊。

Aisling Carlson曾是Heidrick & Struggles金融服務團隊的一員，並在Anthemis Group的創新團隊任職。她擁有倫敦政經學院的碩士學位（MSc），以及都柏林聖三一學院的榮譽學士學位，目前擔任Greentown Labs執行團隊的成員，負責領導夥伴關係、加速器計畫以及投資者計畫的相關團隊。

Aisling Carlson也曾任物聯網綠能科技新創企業Flo Technologies擔任夥伴關係主管，該公司專注於專利水資源控制與監測系統開發。

Aisling Carlson近年積極參與多場公開討論，涉及氣候與技術相關議題。參加2024波士頓氣候科技峰會時討論公私合作、氣候科技規模化策略，以及解讀政府資金對初創企業的支持，更展示解決能源、農業與永續性挑戰的氣候科技創新方案。

Aisling Carlson相當關注氣候科技初創企業面臨的財務障礙，例如高昂的前期成本、漫長的投資回報期以及複雜的融資需求，需建立綜合支持生態系統，包括風險承擔型創投、政府激勵措施及保險公司參與，以填補創新與市場之間的資金缺口。

立即預約報名

台灣大 生態

延伸閱讀

台灣大獲併購金鑫獎

台灣大助攻中小企轉型

和泰集團攜手StarFab 成立全新加速器共創MaaS創新未來

天鈺AI綠色科技永續創新競賽 陽明交大組隊獲冠軍

相關新聞

統一超獲八項企業永續獎

統一超商在2024年第17屆「TCSA台灣企業永續獎」中表現卓越，拿下「綜合績效十大永續典範企業獎（服務業組）」、「企業...

永續論壇23日登場／孵育綠色新創 推廣淨零

北美最大氣候技術及乾淨能源孵化器Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson表示，全球實踐永續是...

雲豹86億入股海能國際

太陽能系統整合商雲豹能源昨（16）日董事會決議，將透過新設子公司台福宜號能源取得原先由麥格理持有的海能國際股權與債權，總...

智慧經營／新光投信董事長劉坤錫 管理心法 八字箴言

縱橫股市數十年，新光投信董事長劉坤錫在職場的歷練也不少，從銀行到證券公司、投顧、投信，不僅看盡台股起伏，所帶領的團隊也是...

商業興觀點／碳交易應保障人民權利

如何因應全球氣候變遷，受世界各國高度重視，「2050淨零排放」也成為我國重要施政目標。在各項環境保護政策中，碳交易制度（...

管理錦囊／真誠領導 先待人後帶人

近來職場霸凌議題不斷延燒，不論是公務部門或民營企業的慣老闆與主管們，似乎是人人自危，那原本是一將功成萬骨枯，高高在上的崇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。