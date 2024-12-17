統一超獲八項企業永續獎

統一超商（2912）在2024年第17屆「TCSA台灣企業永續獎」中表現卓越，拿下「綜合績效十大永續典範企業獎（服務業組）」、「企業永續報告書貿易百貨業第1類白金級」兩項大獎，更榮獲六項「永續單項績效獎」，是此次零售產業中獲獎最多的企業。

統一超商獲得的六項「永續單項績效獎」分別為創新成長領袖獎、職場福祉領袖獎、高齡友善領袖獎、人才發展領袖獎、社會共融領袖獎與循環經濟領袖獎；涵蓋數位創新、人才發展、社會責任、高齡友善、循環經濟與職場福祉等多元領域。

台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」，依據環境永續（E）、社會公益（S）與公司治理（G）三面向分別設立不同單項獎，選出永續領域中的領導者。

統一超商以卓越的永續績效，今年獲得六項「永續單項績效獎」肯定，更再度入榜服務業組的「企業永續綜合績效十大永續典範企業」，永續報告書率零售通路之先，完整揭露ESG發展目標與成果，接軌金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」，更連續三年榮獲「貿易百貨業第1類白金級第一名」，展現長期實踐SDGs及彰顯落實永續行動的成果。

統一超商投入零售數位轉型，推動「OMO營運模式」，榮獲「創新成長領袖獎」，其中，經營OPENPOINT生態圈十年，掌握會員喜好與生活趨勢，已有逾1,800萬名會員，持續推出具差異化的活動與服務，更透過i預購、i划算精選優質商品，創造門市虛擬貨架商機。

提升員工職場福祉方面，注重員工身心健康，推行「健康安全7（齊）步走」計畫，獲得「職場福祉領袖獎」。以打造積極、健康的工作環境，樂齡永續獲得「高齡友善領袖獎」，針對年輕族群及樂齡夥伴各有不同培育活化方向，目前聘用中高齡占比達近30%，等於7-ELEVEN門市每四位夥伴就有一位為中高齡。

因應全球人口老化及少子化影響，統一超商實現「勞資共榮」、「多元共融」職場文化，啟動多元聘用專案，辦理樂齡與新住民就業、校園產學合作、實習生培訓及身心障礙者聘用，而獲得「人才發展領袖獎」；透過全台逾7,000家7-ELEVEN門市打造多元共融公益友善商店，獲得「社會共融領袖獎」。

統一超商積極回應聯合國永續發展目標SDG 12「促進綠色經濟、確保永續消費及生產模式」，推動各項循環經濟計畫，攜手利害關係人支持永續循環再生，讓供應商、公益團體、社會企業及消費者一起參與，打造永續共好生態系，獲得「循環經濟領袖獎」。