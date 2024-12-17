雲豹86億入股海能國際

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（16）日董事會決議，將透過新設子公司台福宜號能源取得原先由麥格理持有的海能國際股權與債權，總交易金額以不超過86.5億元取得26%股權及麥格理對其的債權，藉此搶攻風電商機。

根據公告內容指出，本次交易由台福宜號執行，交割完成後，台福宜號將由雲豹能源與策略性股東共同持有，交易對象則是麥格理，惟本案需成就合約先決條件後才會進行交割。

據悉，海能是台灣最早完工的離岸風電示範風場，總裝置容量約376MW，2023年1月完成47支風機安裝，並於同年3月完成所有風機併聯作業，每年可為約38萬戶家庭提供用電。

不過，該風電案場在興建過程中，股權卻頻繁易手，而在本次交易案完成之前，該公司前三大股東分別是日商JERA節熱能源約持有49%股權、麥格理持有26%股權及風睿能源持有25%股權。

未來交易完成後，雲豹能源則將取代麥格理，成為海能第二大股東。

業界人士指出，在目前多數離岸風電均由歐系外資主導的台灣市場中，雲豹能源取得海能股權後，將為國內風電本土化注入一劑強心針，後續發展值得關注。