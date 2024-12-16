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Gogoro開始裁員？代理執行長：未來道路或許不平坦 但有信心可以戰勝
Gogoro代理執行長姜家煒接手三個月，出現大動作人事調整。上周四Gogoro兩位副總被離職，接著並傳出第二波的資遣名單，目前已有Gogoro員工在人力銀行開出履歷，準備開始求職變換跑道，這也宣示Gogoro開始執行Gogoro成本控制。
Gogoro回應表示，為了實現更穩健的發展與規模化的成長，持續推動管理、開發、營運、營業四大領域的組織變革，更專注於打造滿足客戶需求的產品與服務，精進 Gogoro 核心競爭力，獲得市場認可；同時將透過明確的策略指引、具體的指標、切實可行的規劃來強化公司治理，嚴格管理成本與審慎規劃未來投資，確保成本效益與獲利增長。
姜家煒說明未來的規劃方向為：
管理領域：將從商業模式與策略目標出發，支持各單位發展，並推動集團永續經營。
開發領域：將負責技術創新與產品開發，確保始終引領市場，提供讓客戶滿意的產品與服務。
營運領域：進一步整合集團營運資源，為了更好地發揮綜效。
營業領域：負責台灣與國際市場的業務拓展。
Gogoro代理執行長姜家煒強調，Gogoro 是一家能源公司，在 1 到 10 的下一個階段，提供更穩定、更可預期、更可負擔的能源服務是公司的責任；Gogoro 也是一家機車公司，在 1 到 10 的下一個階段，將秉持車廠的使命，持續帶來更高品質、更符合客戶需求的電動機車。
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