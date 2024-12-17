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商業興觀點／碳交易應保障人民權利

經濟日報／ 葉功偉（商研院商業發展與策略研究所研究員）
如何因應全球氣候變遷，受世界各國高度重視，「2050淨零排放」也成為我國重要施政目標。 圖／聯合報系資料照片
如何因應全球氣候變遷，受世界各國高度重視，「2050淨零排放」也成為我國重要施政目標。 圖／聯合報系資料照片

如何因應全球氣候變遷，受世界各國高度重視，「2050淨零排放」也成為我國重要施政目標。在各項環境保護政策中，碳交易制度（emission trading system，ETS）的建立，當屬最重要議題。

目前，「氣候變遷因應法」已賦予碳交易法源，台灣碳權交易所（Taiwan Carbon Solution Exchange ，TCX）已在去（2023）年8月成立。而隨著「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」於今（2024）年8月15日施行、國內碳交易平台即將上線，可預期我國碳交易制度將逐步完善。

然而，由於目前我國碳交易環境尚不成熟，主管機關在推行各項政策時，除應評估其對於減少碳排的效益，更應評估未來在碳交易實務上是否會產生爭議，尤應注意不得侵害人民權利。

以目前即將上路的「減量額度」交易而言，根據「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」第30條，擁有減量額度的企業，若發生解散、撤銷或廢止登記等情事，其額度將被註銷，立法說明中的理由是：「事業持有減量額度係為用於履行本法賦予溫室氣體減量責任，爰當事業不存在時，表示應履行或代為履行主體消失，其減量額度應予以註銷。」

誠然，碳權究竟是否為「權利」，學說上尚有爭論。但不可否認的是，允許碳權得以「交易」，代表其具有一定的財產價值，從而，對於持有減量額度的企業，也應給予一定程度保障。上開規定，實則近似於強制剝奪企業財產，如此是否妥適，頗值深思。

雖然為利碳交易政策的推行，主管機關或無法在短時間內就碳權的法律性質進行更明確定義，也無法完全比照一般財產權的保護密度，但仍應審慎評估是否有折衷方案，以免後續產生爭議。

同樣以企業發生解散、撤銷或廢止登記等情事為例，對其持有的減量額，是否可允其先行拍賣代替直接註銷？或註銷後由國家給予一定程度補償？均是主管機關可思考的方向。

無論如何，我國碳交易制度尚在起步階段，對於碳權交易程序、用途等規定等設計，主管機關均應持續評估如何精進，並時刻作滾動式調整，如此方能克竟全功。

氣候變遷

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