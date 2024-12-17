管理錦囊／真誠領導 先待人後帶人

近來職場霸凌議題不斷延燒，不論是公務部門或民營企業的慣老闆與主管們，似乎是人人自危，那原本是一將功成萬骨枯，高高在上的崇高形象，瞬間淪為人人喊打的過街老鼠。

拜智慧型手機普及所賜，相較於過去，蒐證影音的效果來得快又好，除能夠於提供強而有力的證據，還能有助於還原事實。一時之間，平日耀武揚威的囂張氣焰，頓時收斂不少。

幾曾何時，領導的要義原本是帶領組織正向發展，藉以創造整體價值的正面意義，如今卻演變為上下怒目相向及彼此提防的負面攻防，而智慧型手機原本是滿足人際通信的便利，如今卻成破壞人際的蒐證的工具。因此，同樣的工具，目的不一樣，最後的結果也將不一樣。

這種現實狀態，放下遠大的目標不談，光是對於組織氛圍及士氣的傷害，就足以自毀長城，令人不勝唏噓。而這種過度擴權與錯誤的領導觀念，則是源自於傳統刻板威權領導的僵固思維所導致。

不同於傳統以上對下的領導模式，美國哈佛商學院管理學教授威廉‧比爾‧喬治（William Bill George）博士，於2003年在《真誠領導（Authentic Leadership）》一書中，主張領導應是將心比心、帶人帶心，因為領導者本身的所作所為能夠讓人信服，員工自然而然就能夠心服口服、心甘情願，甚至死心塌地而自動自發。此一觀點並指出真誠領導應具備以下的特質。

特質一：自我覺察

自我覺察為體，自我調適為用。領導者應該透過自我反省，藉此檢視、調整或改進，自身的所作所為，是否能夠言行一致與表裡如一。

特質二：關係透明

領導者應努力營造與維繫透明的組織，不操弄關係、不製造寒蟬效應。體恤員工，並以休戚與共及同舟共濟的心態，建立互動與互信的基礎。

特質三：平衡資訊處理

尊重不同的聲音，包容異見。領導者應該廣建言，權衡偏見與偏聽所可能造成的負面影響，進而營造公平、公正及公開的組織氛圍與環境。

特質四：內化道德觀

以較高的道德標準對待自己。領導者應注意本身的品德修養，待人接物謹守分寸且不偏不倚，以身作則成為員工之標竿。

真誠領導與其他領導模式的差異，在於對於領導者對於自我的品格要求與自律，以及組織中層級平等的思維。真誠領導認為權力應是作為激發員工潛能與發揮所長的後盾，而非禁錮員工思想與言行的工具。

新世代領導者應思考，如何從自身的修養與品格提升做起，學會待人之後，自然就能夠帶人。

宋・朱熹《中庸集註》第13章：「故君子之治人也，即以其人之道，還治其人之身。」意思是說領導者現在如何對待員工，員工將來也會用相同的方式對待你。