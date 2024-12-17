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數位沛方／遴選部門主管 兩種考量

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

前陣子，幾間輔導的企業同時遇到了一個題目：選小主管。因為公司順利發展，所以在員工人數增加後，企業主就會開始需要規劃組織架構，也會需要找到小主管來帶領團隊。不過，中小企業比較難像大型企業一樣，可以從外部挖角有經驗的人，主要還是由內部晉升，此時企業主會面臨到的問題，就是該如何挑出這個人選？

在過去許多企業的經驗中，通常會被提升為小主管的人，不外乎具備以下兩種能力中的一種，一是良好的向上管理能力，二則是讓部門團隊可以有效運作的能力。但到底該選哪一種能力比較重要，建議可以從以下二種情境來幫助思考：

一、組織調整初期

如果現在是組織調整初期，部門當前的狀況仍不穩定、主要任務是提升業績、達成目標、解決現有問題，那我會建議應該選擇「能帶領部門做事」的人選。

二、運作已上軌道

如果部門已經可以上軌道穩定運作、主要任務是進行跨部門協作、處理複雜的外部關係，這時建議應該選擇「懂得向上管理」的人選。

會有這樣差異的原因，在於部門內的同仁本身的能力及穩定度必須達到一定的水準，再往外去進行跨部門協作，才能夠有比較好的成效。

如果部門內同仁都比較資淺，或是新組織制度還不夠完善的時候，會需要一位能夠讓同仁安心的主管，幫助穩定軍心、提升士氣及留住人才，當這些事情都做到了，才能進行更多的挑戰。

很有趣的是，部分企業一開始都選擇懂得向上管理的人才，一個重要原因是，這些人平常在和企業主說話時會讓高層覺得舒服，這個舒服是指能讓高層覺得這個人是可以把事情都做好的。然而，他們沒看到的是這個人回頭對部門時，很可能又是另一種態度，而這個態度有可能引發部門不滿，進而影響團隊成效。

企業主應該理解到，若無法有效帶領部門，將可能引發高離職率，在這樣的情況下，即便懂得向上管理及跨部門溝通協作的主管，也是無法有效利用資源，達到預期的效果。

事實上，向上管理及帶領團隊都是小主管應該具備的重要技能，雖然這兩種技能都是可以透過後天學習養成，但有關管理部門與帶領團隊的相關學習資源較少，而向上管理的書籍及課程則是非常的多，而且對於有心想要升遷及求表現的人來說，自然會樂意好好養成向上管理的技能，所以如果你的企業正處於不穩定及變革的狀況，選擇能有效帶領團隊的人來擔任小主管，或許才是真正適合的人選。

中小企業 離職

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