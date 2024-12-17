智慧經營／新光投信董事長劉坤錫 管理心法 八字箴言

縱橫股市數十年，新光投信董事長劉坤錫在職場的歷練也不少，從銀行到證券公司、投顧、投信，不僅看盡台股起伏，所帶領的團隊也是一批又一批的新生代持續交替，在千帆過盡的變化中，劉坤錫不變的管理心法是「以身作則、真心尊重」。

權責分明 做好該做的事

說話不疾不徐、口氣溫和的劉坤錫，幾乎是台股活字典。從長線布局到短線變數，從台股到美股、陸股、港股，從基金、ETF到債券，對於相當用功，常常下班後還在辦公室閱讀資料的劉坤錫來說，向來有問必答、信手拈來。領導過許多團隊，劉坤錫認為主管首重「以身作則」，自己必須先把該做的事做好。

以身作則並非代表他事必躬親，而是不能「只出一張嘴」，反之要自己率先把該做的事做好、權責必須分明。

另外則是要真心尊重每個人的意見，因為不管是研究員、基金經理人，都有自己對股價的解讀，即使多年的經驗，劉坤錫很明顯看到對方的盲點，但他仍會尊重對方的看法，「要有雅量及容忍的空間」尊重不同的意見。

劉坤錫認為，不同的意見最終會有數字的驗證，「當市場驗證了，不用批評，對方心裡也有數。」如果一開始就批評，很難讓同仁接受，當然若牽涉到重要決策就會更謹慎，如果是對股價的研判，其實「每天都可以對答案。」

面對現今海量的資訊，該如何判斷與收斂到成為有用的資訊？劉坤錫認為，必須務實地看待，因為現在許多資訊大多數可以查證、盡量找出真假，但為何落實到股價的表現卻有高有低，主因就在於不同的解讀。

例如2022年美國眾議院議長裴洛西來台引發中國大規模軍演，市場是緊張的，而且帶動軍工股大漲；但10月中的軍演，大盤卻不受影響，同樣是軍演，訊息也是真的，「關鍵在於解讀與對資訊的應用。」而劉坤錫的解讀功力，來自多年對台股的觀察與驗證，因為「不用等盤後，盤中就可以對答案了。」

對於現在最夯的AI，劉坤錫指出，AI的趨勢明顯，也在持續演進中，雖然長線看好，但重點在於應用與商業模式。除了可以問ChatGPT問題，或是透過翻譯、會議摘要等提高工作效率，扣除這些免費的服務，AI應用必須建立起商業模式，要更務實地讓AI應用落地。因為光談AI、花錢建置高檔的資料中心，若沒有商業模式，就不會有獲利，投資人也不會一直在作夢。

資訊解讀 精準判斷差異

在投資建議上，劉坤錫認為，對於穩健的投資人來說，不管短線變數，股價還是要兌現基本面，有基本面的保護，就算在波動時也較有支撐。

AI族群則要看股價的位置，例如去年即有不少個股的股價，已反映到2025年、2026年的獲利，因此要對照其位置，無法一概而論。

劉坤錫指出，以往台股上漲時，科技股大多有表現，但過去三年IC設計都在低檔整理，屬於基期較低的電子股，仍可從中挑選標的。此外傳產股中也有因為技術能力佳、接到AI相關訂單的企業，也是值得關注的「新AI股」。

而美股與台股從2022年以來，現今的位置都在新高或是新高附近，劉坤錫表示，新高不代表不好，而是後續上漲的空間有多大，將會影響報酬率。以基期來看，包括恒生科技指數等基期較低，就風險上來說相對較小，也值得留意。

就AI族群來看，因為投入資金較大，以大型科技公司較有表現，歐美的大型科技公司是很好的AI公司，但股價都已不低，如果要挑選AI公司，基期較低的個股就以亞洲為主了。