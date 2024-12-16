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韌性城市ESG產業永續 企業領袖赴台中精機交流請益

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中精機、富美鑫集團偕同精密機械園區產業協進會企業主共同舉行座談。業者提供
台中精機、富美鑫集團偕同精密機械園區產業協進會企業主共同舉行座談。業者提供

工具機大廠台中精機董事長黃明和，與產業協進會曾獲金手獎的企業領袖舉行「智慧綠色產業&多元生態社區座談會」，邀請富美鑫集團總裁丁廣鋐及和倫開發總經理翁毓羚與談，共同探討智慧綠色產業與多元生態社區的永續未來。

活動以商周封面專題《影響全世界的60公里》揭序台中大肚山產業聚落所打造的「全球智慧機械之都」，以及緊鄰產業聚落「富域里山」多元生態社區，比喻作同矽谷Atherton社區提供珍稀難得的多元生態居所，將生產、生活與生態巧妙串聯。

國土計畫法預計2025年4月上路實施，台中市政府於2021年公告台中市國土計畫，其中因應氣候變遷趨勢，為避免複合性災害對城鄉發展土地造成影響，台中市公告國土計劃中盤點災害潛勢項目包含：淹水潛勢地區、土石流潛勢溪流影響範圍、地質敏感山崩地滑、活動斷層地質敏感區及一級海岸防護區等資訊，以作為都市發展綱領。

而對目前已發展成熟的產業特區如精密機械園區、工業區及中部科學園區地段位置，皆處於非災害區域，奠定企業永續發展的良好基礎。

產業設立總部或生產據點除了地段、交通、人口等基本要素，因應劇烈變動更應重視防災韌性，是ESG永續發展的重要目標之一，是全球企業行動也牽動世界經貿板塊，更代表國家、產業的競爭力與未來。

台中精機早於2020年斥資35億元，在大肚山麓台中精密機械園區興建智慧製造典範工廠與企業營運總部，這座以超越業界建築標準及導入「超前部署」概念興建的建築，背有靠山，前有無垠景觀視野，遠望有如一尾活龍騰空而起，更像是一艘航空母艦昂航向國際，氣勢非凡。

這更是台灣第一座以工業4.0為架構全新打造的智慧工廠，也首度建立戰情中心成為整廠的協調與整合中樞，以大數據輔助決策，來提高應變能力，已是業界邁向智慧製造都要來取經學習的新典範。

無獨有偶，大肚山南端的「富域里山」案，經台中市府核准由有越南王之稱的富美鑫集團旗下和倫開發執行，期望落實享譽國際的富美鑫精神，在台灣打造第一個以「多元生態」為題的建築，復育山林的低密度開發，追求人與環境永續共好的未來。

而這兩項建築作品，分別在產業聚落與里山社區中樹立典範，各家企業老闆們齊聚交流，無不希望在風水極佳的大肚山上再創顛峰。

座談會邀請富美鑫集團總裁丁廣鋐及和倫開發總經理翁毓羚與談。業者提供
座談會邀請富美鑫集團總裁丁廣鋐及和倫開發總經理翁毓羚與談。業者提供

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