主要業務營運引擎熱轉！裕慶未來營運迎新成長期

裕慶-KY（6957）董事長廖昭宜16日表示，旗下商用展示架業務多箭齊發，加上電動床機構件訂單需求逐步回溫，新產品電動椅也開始出貨，「主要業務營運引擎熱轉」，有信心挹注未來營運邁向新成長期。

裕慶前三季稅後淨利4.19億元、年減51.6%，每股稅後純益8.18元；累計前11月合併營收為33.55億元、年減7.4%。裕慶說，客戶備貨力道強勁，商用展示架遲延訂單預計年底前認列，力拚全年營收回到成長軌道，法人估，全年可望賺逾一個資本額。

裕慶為商用展示架、智能電動床機構件的設計、製造與服務全方位大廠，旗下商用展示架業務，主要合作客戶皆為全球前五百強知名企業。今年前三季商用展示架、電動床組機構件業務營收比重分別為74%、19%。

其中，商用展示架業務方面，看好美國第一、第二大家居裝修產品零售商，以及百貨零售連鎖店(K)、第二大折扣零售百貨集團(T)等客戶訂單將成為明年業務亮點。

目前除積極生產供貨新專案訂單，包括專利燈具展示架、移動產品標籤車、智能灑水功能植物架與行動結帳車等；據了解，客戶明年展店、改裝門市積極，有助於新專案產品訂單放量。

不僅如此，美國實體零售店竊盜猖獗，裕慶新開發的展示架閉門系統，亦取得美國第一、第二大家居裝修產品零售商青睞，並從12月開始供貨。

裕慶說，平均一家店的展示架需要40組閉門系統，以美國第一大家居裝修產品零售商為例，其全美超過2,000家門市，目前掌握客戶訂單需求約1,700家，未來市場商機可期。

為墊高商用展示架競爭力，裕慶已完成中國大陸、台灣商用展示架產能供貨調配，並同步啟動上游抽管製程，完善生產垂直整合，預計明年第2季導入抽管生產自用，有助於精進商用展示架品質及管控效益。

另一方面，裕慶規劃舊金山新倉庫，有望於明年上半年啟用，並預計明年下半年提供客戶後段分店及分部門包裝、理貨服務，及商用展示架到店安裝等服務，將為商用展示架業務挹注新成長動能。