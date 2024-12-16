大陸建設補庫存砸13.4億買台中北屯土地 規劃2026年推案

欣陸投控（3703）旗下大陸建設再度加碼補台中庫存，16日公告斥資13.4億元買進北屯區14期重劃區洲際段1,703.48坪土地。據了解，此次購入的土地就緊鄰大陸建設預售案「豐莚」北側，大陸建設回應，目前尚未有具體推案規劃，預定推案時間可能在2026年以後，屆時銷售時會反應合理的市場價格。

大陸建設此次買進14期重劃區洲際段1,703.48坪土地，拆算單坪土地價格落在80萬元，對比2022年購入目前「豐莚」的1,436坪基地、總價10.9億元、拆算土地每坪約76萬元，每坪土地單價增加約4萬元。

大陸建設表示，推案中的「豐莚」案獲得客戶正面評價，銷售目標超出預期，因此持續尋找合適土地開發。此次取得的土地與「豐莚」案相鄰，形成更具規模的建築規劃優勢。

另外，大陸建設也看好國道1號新增銜接台74線的系統交流道已於近期通車，大幅提升該區的交通便利性。區域內的台中漢神洲際購物中心也預計於2025年底營運，勢必加速當地的商業發展。至於規劃上，大陸建設說：「目前規劃尚未進行，預定推案時間在2026年以後，銷售時會反應合理的市場價格。」

台中在地土開指出，近期市場購屋氛圍冷卻，並呈Ｍ型化發展，高資產族敏感度高，反而出動補貨，14期相對來說還是利多大於利空，也有不少上市櫃建商趁這波景氣低迷進場，補足未來推案庫存。

觀察14期最近交易概況，不少上市櫃建商、尤其是北部建商，積極回補土地庫存，除了大陸建設之外，還有華固建設（2548）也相當看好北屯區、14期重劃區的開發潛力， 三年來砸百億布局，庫存量還有3塊，未來預計以一年一案的速度推案。