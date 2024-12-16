台北大巨蛋人潮效應 今年北市大安區店面交易轉熱、達57件居冠

據實價登錄網資料顯示，今年以來台北市一樓店面的交易熱區中，東區商圈所在的大安區共交易57件最多，平均店面每坪成交均價約158.9萬元、也是今年新高；交易量第二、三名分別是中山區49件、松山區41件，平均店面交易總價約在4,000萬元上下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，隨著新光三越DIAMOND TOWERS、台北大巨蛋陸續開幕營運，帶動東區人潮、消費商機回流，讓零售業、餐飲業積極展店，推升今年大安區店面交易轉熱，同步讓大安區仁愛路、忠孝東路的店面空置率下降。

張旭嵐表示，中山區也有不少熱門商圈，中山北路、農安街、新生北路等，店面偏向小巧精緻，對業者而言租金相對親切，因此出租率高，也是置產族購買店面的熱門路段。而今年松山區的店面交易，則集中在捷運小巨蛋、南京三民站周邊，總價以2、3,000萬元的店面最受買方青睞。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北大巨蛋啟用已屆滿一周年，由於周邊本來就已有東區商圈、松山文創園區、國父紀念館等發展成熟的商圈和景點，使人流消費在大巨蛋開幕後需求更集中此區，對區段房市具有一定支撐性。