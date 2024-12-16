軌道建設話題夯！桃園市家戶購屋比居六都之冠 平均每百戶有四戶買房

據六都地政資料顯示，今年六都家戶購屋比中，桃園市以4%居六都之冠，代表區域內每100戶家庭平均就有四戶出手購屋，與台中3.9%、台南2.9%、高雄市3.1%同創10年新高，顯見政府打炒房前，房市交易火熱程度。

家戶購屋比是根據六都民政與地政數據，盤整各區域家戶數與買賣移轉棟數，並計算出各大都會區家戶購屋重，藉此看出區域房屋交易熱絡與否程度。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年前三季延續新青安帶動的買房熱潮，國內不分南北買氣皆相當旺盛，其中桃園市、台中市、台南市、高雄市等四大都會區表現最佳，主因該四都房價基期較低，且各有軌道建設、產業進駐等不同議題加持，致使當時區域買氣齊揚。

賴志昶分析，桃園市近年坐擁機場捷運、高鐵等軌道建設話題，又有多個重劃區相繼設立，磁吸雙北市人口持續移入，致使房市交易熱度不減。

根據六都民政局與地政局資料統計，今年前三季六大都會區家戶購屋比以桃園市4%最多，其次為台中市3.9%位居亞軍。

賴志昶補充，台中市海線行政區受惠於台中港、未來台中捷運藍線等大型建設，而北屯區、西屯區以及南屯區等行政區則是有重劃區議題加持，近期各區域房市利多話題不斷，發展前景可期備受建商青睞，令地區買氣有較佳的支撐性。

至於南二都的台南市、高雄市，今年前三季家戶購屋比分別達2.9、3.1%，象徵每百戶中平均約有三戶買房。

賴志昶認為，南二都過去房價基期偏低，吸引投資置產族群進駐，近期又有半導體龍頭進駐加持，相關產業鏈帶動地區高科技人才移入，致使以往為蛋白區域的台南市新市區、善化區，以及高雄市橋頭區、楠梓區等外圍區域房市議題不斷，更成為建商兵家必爭之地，區域買氣持續增溫。