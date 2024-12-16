鄰近沙崙智慧綠能科學城 沙崙安居社宅統包決標

沙崙安居社會住宅新建統包工程16日順利決標，將由「永青營造工程股份有限公司、旭誼工程股份有限公司、恩典聯合建築師事務所」統包團隊共同打造，預計2029年竣工，為台南市再提供580戶社宅。國家住都中心至今累積社宅已完工及決標戶數共6萬6,245戶。

國家住都中心於臺南市歸仁區興建「沙崙安居」，基地位於「高鐵臺南車站特定區」的高發三路二段與歸仁三路街廓內，生活圈內公園綠地充足，還有三井Outlet Park、大臺南會展中心，及預計轉型為K-12雙語學校的沙崙國中。本案距高鐵臺南站及台鐵沙崙站皆約5分鐘車程，鄰近台86線快速公路及台39線，聯外交通便利。

「沙崙安居」規劃興建580戶居住單元，並設置商業空間、社會福利中心、身心障礙者社區日間作業設施（小作所）及生活重建中心等社福設施，創造友善宜居的家園。本案亦配合臺南市低碳城市及「沙崙智慧綠能科學城計畫」，將取得鑽石級綠建築標章。

國家住都中心表示，「沙崙安居」為中央繼「武東好室」後，於臺南市歸仁區新建的第二處社會住宅。本案鄰近國內綠能科技研究重要場域的「沙崙智慧綠能科學城」，也吸引許多人才移入此區。期盼透過社會住宅的興建，能為民眾提供安心定居的環境，並提升地區社福服務量能。

國家住都中心持續於全國各地興建「安居‧好室」社會住宅，滿足民眾安居成家的需求。歡迎優秀且經驗豐富的廠商密切注意國家住都中心網站採購專區，共同加入社宅國家隊的行列，一起為團隊注入新動能、共築社宅新價值。