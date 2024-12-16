全家攜One-Forty宣布打造全國最大規模移工中文教室

全家（5903）推出移民工友善服務新計畫，與深耕東南亞移工教育的非營利組織One-Forty攜手，宣布啟動「2025一起友善移工」零錢捐計畫。展望2025年，全家指出，移工友善賣場將朝「線上線下都友善」的方向持續優化，擴大東南亞商品專區至少750店、「NO PORK熟食區」至500店、全店無豬肉鮮食持續換上貼有「NO PORK標示」的包裝版本，也會陸續推出全新南洋風味餐食、APP地圖趣「東南亞商品友善地圖」提供多語系顯示，使移工更容易查找商品。

全家攜手One-Forty發起「移工在家學中文」及「移工筆友校園暨全民教育」兩大行動，促進文化融合與共創包容社會，民眾即日起可至「全家愛心大平台」（店舖零錢捐箱、會員APP或FamiPort），以公益捐款支持One-Forty。全家指出，預期將全台逾4,200間「全家」店舖打造成最親近的巷口中文教室，全力支援One-Forty移工學校的招生、教材發送、生活學習場域等，共同助力與友善「台灣新家人」。

全家為鼓勵民眾可以實際捐款支持，一為「移工在家一起學中文計畫」，幫助至少2,500位移工獲得免費教材，製作20支中文教學影片，舉辦八場跨縣市的便利商店中文實戰教室。其中，教材將擴大至四國語言，可服務印越泰菲等東南亞移工；透過「全家」店到店贊助物流服務，使移工至店舖就近領取，免去個人物品寄送到工廠或雇主家中的困擾；教材中設計便利商店專章，並附有溝通友善墊板，讓移工在家自學之餘，更能持學習單到店舖實戰演練。

二為「移工筆友校園暨全民教育計畫」，讓移工友善意識與文化理解從校園深耕、拓展至整體社會。One-Forty將於2025年舉辦50場校園活動、招募100名種子教師，邀請全台1,000名學生以書信方式理解移工生命故事、給予回饋打氣感激，彷彿交了一位跨國籍跨文化的小小筆友。「全家」則為小小筆友將店舖化身為教室課堂，帶領孩子走出校園、走入「全家」，了解移民工友善措施、體驗東南亞餐食，讓孩子從小認識多元文化、學習同理，後續也將擴展至全民，推出移工筆友網路倡議活動，讓全民與移工朋友透過網路書信展開文化交流。