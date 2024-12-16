台灣大推短期日本原號漫遊 搭配免稅品優惠
隨著冬季旅遊旺季到來，台灣大（3045）針對國人喜愛的旅遊目的地日本，提供原號漫遊新案以及全新推出免稅品購物優惠，打造無縫旅遊體驗。
台灣大推出，2025年2月27日止，申辦任一日本原號漫遊方案，享購滿7,500日圓現折2,500日圓的免稅品限量優惠，購買商品更可於機場取貨，提升旅遊便利性。台灣大推出全新計量型10GB方案，效期15天，東南亞地區只要599元，中國大陸、香港、澳門、韓國只要699元，日本僅需899元；同步也推出冬季旅遊熱門國家越南、泰國計日型短期促銷，越南旅遊最低日付129元，泰國旅遊最低日付99元，皆可享有海外優質網路體驗。
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