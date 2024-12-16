快訊

菜單曝光濃濃台灣味！蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

高科大師生數十人參訪中運 產學合作培育高階海事專才

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
高科大師生數十人參訪中運，產學合作培育高階海事專才。中運提供
高科大師生數十人參訪中運，產學合作培育高階海事專才。中運提供

全球在2026年底將面臨9萬名適任船員缺口，中鋼（2002）百分百持股子公司中運積極培育台籍船員應變，以鞏固中鋼煤鐵原料運輸的競爭力。

中運公司目前擁有21艘船舶，船隊規模相較國內其他航商並不大，但聘僱台灣籍船員人數的占比高達80%，且多年來提供各海事院校航運獎學金及在校生上船實習機會，希望藉此鼓勵相關科系學生畢業後投入航運界發展。

高科大為讓該校航輪兩個科系的學生認識散裝、貨櫃等不同船隊特性，以規劃未來個人實習及就業方向，近日由航技系安排師生數十人至中運參訪，透過產學合作鏈結方式，共育高階海事專業人才。

中運表示，船隊承運貨物及航線不僅相對單純，其中約七成船舶的航線也經常停靠台灣港口，船員們能利用在台靠岸期間輪流安排返家與親友相聚，同時船舶上也可以補充熟悉的家鄉食材。

根據國際航運商會(ICS)統計，全球至2026年底將面臨約9萬名的適任船員缺口，各國需積極推出策略應對此項挑戰。

中運指出，為打造良好的船舶工作環境，中運船舶上不僅每位船員都有屬於自己的寢室及衛浴空間，公共空間部分也設置餐廳、洗衣間、健身房、娛樂室及醫務室等；另外，隨著數位科技發展，現有船舶的安全性及自動化程度皆大幅提高，中運更在船上提供網路通訊及遠距醫療諮詢服務，即使在海上航行，船員們不僅能與家人保持聯繫，如有醫療需求時也可即時獲得岸上醫師團隊指導專業處置方式。

此外，中運船隊的晉升管道相對順暢，只要在船上表現優異及取得相關證照等晉升資格，即能快速展開職務升遷進階。

高科大師生數十人參訪中運，產學合作培育高階海事專才。中運提供
高科大師生數十人參訪中運，產學合作培育高階海事專才。中運提供

中鋼 實習 航線

延伸閱讀

6年虧64億！被迫承接興達海基「大錢坑」 中鋼集團工會要經濟部負責

緊釘船舶過失放逸毒物！新北促建立源頭管制作為 提升港區空品

中鋼：鋼市有望蛇來運轉

巴拿馬油輪擱淺疑汙油水艙破損 海事人員緊急處置洩漏

相關新聞

自住客「買大不買小」？台中市住宅平均買賣面積變大了

高房價造成小宅化趨勢，不過，近一年來台中市的住宅買賣面積卻出現微妙變化，尤其以面積35至45坪的交易比例年增1.49％最...

文曄宣布收購WT半導體20%股權 提前整合100%持股

文曄（3036）2022年4月13日透過新加坡子公司WT Semiconductor控股公司收購Excelpoint T...

高雄也小宅化了！今年預售屋交易近半數是兩房 占比狠超台北市

據實價登錄資料顯示，近三年六都、新竹縣市預售屋各房數交易量占比變化，在三年間，台北市2房預售屋交易占比從34.5%攀升至...

買房怕漏水！專家提醒檢查這幾處 不只看牆「還得看天花板」

家中漏水問題不僅影響居住品質，對房屋結構和買賣交易也有重大影響。信義房屋汐止明峰店專案經理黃仁暉指出，漏水是引發購屋糾紛...

好市多打造家庭早餐多樣化 這一味吃的是回憶引共鳴

早餐DIY就到好市多，食材多樣化超滿足。有網友在社群分享，全家人的早餐都在好市多購買，想吃什麼買什麼花樣多變，小孩吃丹麥...

6年虧64億！被迫承接興達海基「大錢坑」 中鋼集團工會要經濟部負責

中鋼響應風電國產化政策目標成立興達海基公司，但營運6年就虧損64億元，中鋼集團總工會為抗議經濟部要求中鋼集團承接興達海基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。