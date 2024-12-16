高科大師生數十人參訪中運 產學合作培育高階海事專才

全球在2026年底將面臨9萬名適任船員缺口，中鋼（2002）百分百持股子公司中運積極培育台籍船員應變，以鞏固中鋼煤鐵原料運輸的競爭力。

中運公司目前擁有21艘船舶，船隊規模相較國內其他航商並不大，但聘僱台灣籍船員人數的占比高達80%，且多年來提供各海事院校航運獎學金及在校生上船實習機會，希望藉此鼓勵相關科系學生畢業後投入航運界發展。

高科大為讓該校航輪兩個科系的學生認識散裝、貨櫃等不同船隊特性，以規劃未來個人實習及就業方向，近日由航技系安排師生數十人至中運參訪，透過產學合作鏈結方式，共育高階海事專業人才。

中運表示，船隊承運貨物及航線不僅相對單純，其中約七成船舶的航線也經常停靠台灣港口，船員們能利用在台靠岸期間輪流安排返家與親友相聚，同時船舶上也可以補充熟悉的家鄉食材。

根據國際航運商會(ICS)統計，全球至2026年底將面臨約9萬名的適任船員缺口，各國需積極推出策略應對此項挑戰。

中運指出，為打造良好的船舶工作環境，中運船舶上不僅每位船員都有屬於自己的寢室及衛浴空間，公共空間部分也設置餐廳、洗衣間、健身房、娛樂室及醫務室等；另外，隨著數位科技發展，現有船舶的安全性及自動化程度皆大幅提高，中運更在船上提供網路通訊及遠距醫療諮詢服務，即使在海上航行，船員們不僅能與家人保持聯繫，如有醫療需求時也可即時獲得岸上醫師團隊指導專業處置方式。