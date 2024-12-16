文曄宣布收購WT Semiconductor 20%股權 以加速完成整合

半導體IC通路商文曄（3036）16日舉行重大訊息記者會，為加速新加坡子公司WT Semiconductor與文曄完成整合以進一步提升營運效率，向世健科技創辦人與執行長Albert Phuay行使買權，以約3,008萬美元，購入Albert Phuay持有的WT Semiconductor 20%股權。

文曄表示，公司在2022年4月13日透過新加坡子公司WT Semiconductor Holdings Pte. Ltd.，收購Excelpoint Technology Ltd.（世健科技），與世健科技創辦人與執行長Albert Phuay Yong Hen先生（「Albert Phuay」）及WT Semiconductor簽署股東協議書，由Albert Phuay將該交易取得的部分現金投資取得WT Semiconductor 20%股權，而文曄科技持有WT Semiconductor 80%股權。

文曄進一步說，原定於2024年會計年度結束後，雙方將依股東協議書所規定之條件及買權和賣權行使方式，由文曄科技向Albert Phuay收購WT Semiconductor 20%股權，可視為加速WT Semiconductor與文曄完成整合以進一步提升營運效率，股東協議書的簽約方修訂股東協議書，將行使賣權或買權之時間提前。

文曄科技擬向Albert Phuay行使買權以約美金3,008萬元，購入Albert Phuay持有之WT Semiconductor 20%股權，本交易完成後，文曄科技將持有WT Semiconductor全部股權。