桃機客運量持續上揚 推年末打卡吃美食享優惠活動吸客
桃機公司總經理范孝倫16日指出，截至今年11月底客運量4,090萬6,058人次，約為最高峰2019年同期的92%，為持續因應旅客需求及接軌國際，桃園機場持續升級機場餐飲及購物體驗即日起至2025年2月14日推出2024桃園國際機場美食嘉年華「桃機好FOOD有 五星美食探險去」，只要出示餐廳Google Map地標打卡畫面，即可享有機場專屬優惠。
范孝倫表示，在數位化的時代，民眾習慣透過網路搜尋各地美食，此次推出美食嘉年華活動，結合國際通用的Google Map來設計回饋優惠，旅客於點餐時向服務人員出示餐廳Google Map互動畫面，即可獲得機場專屬優惠，讓國內外旅客都能輕鬆品嚐，期望藉由旅客的分享與宣傳，讓更多民眾了解桃園機場多元「食」力。
「桃機好FOOD有 五星美食探險去」記者會，共計10間機場餐飲業者於現場擺設攤位提供餐點展示及試吃品；活動也邀請型男大主廚的陳昆煌Jerry主廚分享私藏的機場一日三餐，還有廚師亂打秀開場表演，視覺味覺一次滿足。
國際航空旅運熱絡，桃園機場客運量上揚，轉機旅客成長，機場公司優化餐飲服務，繼冠軍咖啡及米其林推薦小吃進駐後，今年新引進500碗人氣店家「吳姳麵館」，並增設智能熱食自動販賣機全時段供應，及導入自助點餐機節省排隊時間，提供中西日韓南洋等多元餐飲選項滿足旅客味蕾；同時積極升級旅客服務，包括免費淋浴間、按摩椅、親子遊憩區、綠能智慧廁所及多功能哺集乳室，滿足不同族群旅客需求。未來將持續以旅客為中心，打造舒適、高效及便捷的機場體驗。
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