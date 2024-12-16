文曄宣布收購WT半導體20%股權 提前整合100%持股

文曄（3036）2022年4月13日透過新加坡子公司WT Semiconductor控股公司收購Excelpoint Technology Ltd.（「世健科技」），與世健科技創辦人與執行長Albert Phuay Yong Hen（「Albert Phuay」）及WT Semiconductor簽署股東協議書，由Albert Phuay將該交易取得的部分現金投資取得WT Semiconductor 20%股權，而文曄持有WT Semiconductor 80%股權。

原定於2024年會計年度結束後，雙方將依股東協議書所規定之條件及買權和賣權行使方式，由文曄向Albert Phuay收購WT Semiconductor 另外的20%股權。

文曄今日公告表示，為加速WT Semiconductor與文曄完成整合以進一步提升營運效率，股東協議書的簽約方修訂股東協議書，將行使賣權或買權的時間提前，文曄擬向Albert Phuay行使買權以約3008萬美元，購入Albert Phuay持有的WT Semiconductor 20%股權，此次交易完成後，文曄科技將持有WT Semiconductor全部股權。