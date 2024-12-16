永立榮前進大馬攻穆斯林市場 明年四大動能拚營收倍增

羊水幹細胞再生醫療與醫美產品公司永立榮（6973）16日宣布，已與馬來西亞砂拉越生物多樣性中心（Sarawak Biodiversity Centre）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將以砂拉越為基地，與當地醫療與學術機構合作，在當地進行羊水幹細胞相關臨床研究。永立榮並推出以鹿茸為主成分的營養系列補給品，將以大馬為起點，推廣「穆斯林清真認證（Halal）」再生醫療與美妝及營養補給品，開發人口眾多的東南亞與穆斯林世界市場。

永立榮生醫董事長簡奉任表示，隨著2025年即將到來，永立榮將有四大動能推動明年業績成長，一是與克麗緹娜合作正式軍大陸保養品及鹿茸保健品市場；二是推出鹿茸幹細胞外泌體的系列產品，其中生髮系列將是重點項目；三是鹿茸保健品，並同步搶攻攻銷與醫療通路市場；四是進前馬來西亞、並開始布局印尼市場。法人估計，永立榮去年前11月營收約2,200萬元，今年前11月營收已達4,100多萬元，隨著明年四大銷售動能開展，永立榮的業績有望倍數成長。

永立榮表示，在歷經長達一年與砂拉越招商機構「Invest Sarawak」，以及當地顧問公司BEC (BioExotech Consultancy) 的磋商研討後，永立榮已與大馬砂拉越生物多樣性中心（SBC）簽下MOU和進駐計畫，將與砂拉越綜合醫院（Sarawak General Hospital）、砂拉越感染性疾病中心、砂拉越癌症中心、砂拉越心血管中心以及馬來西亞砂拉越大學等機構建立合作關係，除將合作進行羊水幹細胞相關研究，也考慮在當地進行臨床試驗，使砂拉越成為永立榮前進東南亞的基地。

永立榮表示，該公司擁有全球首創的羊水幹細胞培養技術專利，也是目前唯一擁有分離與培養羊水幹細胞專利的生技公司，目前治療勃起功能新藥UA002已經在台灣兩家醫院收案，預計2025年上半年完成臨床一期安全性追蹤，接續與法規單位諮詢臨床二期試驗設計；期間臨床一期將繼續收案以作為臨床二期設計族群選擇之依據，並計畫赴美申請IND。

永立榮在外泌體中重度乾眼症新藥UB003也正依據國際法規正進行製程開發中。在醫美保養品部分，已開發出五項創新保養品原料並獲INCI (國際化妝品原料命名)登錄，其中包含小鹿系列與人類羊水幹細胞外泌體，以小鹿為成分的醫美保養品已陸續上市。

展望未來，簡奉任指出，永立榮將持續以羊水幹細胞為核心，打造包括再生醫療、醫美保養以及食品營養補給的產品生態系，並積極進軍具有成長潛力的海外市場，以擴大利基。除了與麗豐集團旗下康碩生醫合作拓展兩岸醫美市場外，也積極佈局東南亞，除了與砂拉越進行臨床應用與研究合作，在營養與美妝用品部分，也積極取得「穆斯林清真認證」（Halal），進軍人口眾多的東南亞與消費力強勁的阿拉伯市場。