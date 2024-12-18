富邦金控打造「永續聚樂部」為員工量身內建永續DNA

因應多變的永續挑戰，富邦金控作為國內指標金融機構，將環境、生物多樣性、假訊息等全球共同風險納入集團專門的永續系列課程，2024年創金融業之先創立「富邦永續聚樂部」，培養內部永續素養，為集團員工永續賦能。

「ESG是企業競爭力的核心，只有全員參與，才能讓永續行動真正落地。」富邦金控副董事長曾銘宗在「富邦永續聚樂部」第一屆結業與頒獎典禮現場，親自表揚20位積極參與的富邦員工，為歷時一整年的永續課程畫下完美句點。

要推動企業永續發展，員工的認同感與參與感至關重要。透過富邦永續聚樂部，富邦金控打造出一個連結員工與永續策略的共享平台，不僅強化內部凝聚力、提前掌握永續新知，更期待學員於未來各項業務推廣中融合永續理念，放大金融業對社會的正向影響。

第一屆富邦永續聚樂部舉行9場聚會與19堂課程，吸引516人次參與，學員涵蓋金控及各子公司的不同業務單位，從專責部門到一線主管皆積極投入。課程內容圍繞富邦金控「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，對齊各個部門的永續語言與思維，為員工量身內建永續DNA，進而擴大綠色金融影響，加速改變的正向力量。

富邦永續聚樂部結業典禮現場，學員們到場進行2024年最後一堂課程開心合影。 圖／富邦金控提供

富邦永續聚樂部結業典禮現場，學員們到場進行2024年最後一堂課程開心合影。 圖／富邦金控提供

破除永續資訊差 富邦「永續聚樂部」結業好評如潮

永續的議題日新月異，從一開始的倡議減少碳排放，到近年的淨零碳排、碳權交易、生物多樣性，企業必須提前部署、掌握新知，才能高效跟上全球的永續潮流。

為提升內部員工「永續力」，富邦金控率台灣金融業之先，開辦「富邦永續聚樂部」，針對時下熱門的永續議題，包括自然碳匯、永續投資及社會影響力等，吸引516人次參與，參訓率高達93%。

富邦金控永續暨品牌公關處副總經理林茂生表示，「聚力推動永續、樂在分享學習，永續聚樂部建立員工永續知識，創造跨子公司交流互動、啟發永續行動的平台，期許內部員工扮演影響力的起點，攜手社會奔向永續。」

「近年台灣的ESG領域發展急速，金融業備受期待越來越高，也造成企業永續從業人員的知識焦慮及不安。」聚樂部學員之一、富邦永續人才獎獲獎代表的富邦產險企劃部副理崔琦民提到，在實務推動上，有時難以將產品與國際趨勢作很好的串聯。永續聚樂部課程深入淺出的介紹國際永續議題，促進大家對ESG新知的認識。

崔琦民表示，講師們身為第一線的實務推動者，從他們身上可以看見行動背後的初衷與挑戰，更能了解國際議題與企業營運的關聯性，也提供學員吸納國際永續領域的新知，能因應未來市場對金融業的監理強度及期待。

富邦金控副董事長曾銘宗表揚積極參與「永續聚樂部」課程的員工。 攝影／江建泰

「企業的永續發展沒有回頭路，但是每家企業的永續進程、命題都不同，富邦金控的員工量體大、子公司業態多元，藉由系統化的永續課程平台，能降低彼此之間的永續資訊障礙，進而整合各子公司的永續作為。」富邦金控永續發展部長林敬恩認為，企業內的永續課程與本業核心職能相互扣連，才能真正弭平永續資訊落差。

透過永續聚樂部系列課程，對齊各部門與同仁間的語言，也促成不同部門間交流永續思維的機會。 攝影／江建泰

生物多樣性、自然碳匯入課綱 跟進國際永續夯話題

COP16聯合國生物多樣性大會重申，生物多樣性與人類的命運息息相關。富邦金控自2021年起，結合運動與綠色行動，推出富邦Run For Green™ 計畫 ，迄今已為地球種下9萬多棵樹，並與推廣種植多元原生樹種的山林復育協會執行長蔡智豪長期合作。作為富邦永續聚樂部課程講師之一，蔡智豪對富邦集團在種樹的堅持印象深刻。

在長達5年的合作期間，山林復育協會會先在植樹地進行為期2年的調研、採種育苗，到了第3年才會開始植樹，目的是確保依照台灣各縣市的環境、種下適合當地的原生樹種。蔡智豪認為，富邦對於生物多樣性的議題敏銳程度很高，理解調查育種之所以要投入2年的時間成本，是為了復育台灣原生種植群。

蔡智豪指出，從種樹行動的前瞻性、以及內部員工的永續培力，可以看見富邦金控不只身體力行，更希望擴散影響力，帶動社會走向永續，「當企業行動與理念合一時，內部培力的效應就不僅僅止於對員工的培訓及價值建立，而是讓每個員工成為種子，把價值擴散到家人、好友甚至是社會」。

結合實際的植樹行動，富邦永續聚樂部的課程也納入時下最熱門的碳匯議題。邀請台灣碳權交易所所長田建中介紹碳交易現況、台大森林環境暨資源學系副教授邱祈榮介紹森林碳匯和生物多樣性，「台灣藍碳之父」中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助也特別分享藍碳趨勢，為聚樂部成員建構完整的碳知識。

富邦金控永續聚樂部結合時下各項新興永續議題，邀請專家學者親蒞分享。 圖／富邦金控提供

永續新知x正向行動 人才培力深化永續影響力

除了透過永續聚樂部課程連結外部趨勢，富邦金控也建立內部永續通訊社群、發行永續電子報，讓集團同步跟進永續議題脈動，將內部匯聚的影響力擴大成為行動力。2024年，富邦攜手深耕環境教育十餘年的組織「環境友善種子」舉辦員工永續活動，活動均取得ISO20121永續活動認證，以具體行動落實富邦金控對環境永續的承諾。活動內容包含前往台北陽明山識別外來種，思考維繫生物多樣性所遭遇的問題，也前進基隆和平島淨灘，了解海廢對環境的影響，讓新知學習與正向行動結合，成為富邦永續行動的標配。

未來，富邦永續聚樂部系列課程將持續結合金控永續策略，包括受到高度關注的淨零碳排、生物多樣性、社會影響力等，並藉由跨子公司的交流與互動，帶來更多對金控永續行動有助益的啟發，期許帶領富邦員工成為推動社會綠色金融轉型的正向力量。