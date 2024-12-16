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Now is Future！KPMG尾牙點亮未來轉型契機

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前於南港展覽館舉辦「Now is Future」的尾牙晚宴。圖／KPMG提供
KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前於南港展覽館舉辦「Now is Future」的尾牙晚宴。圖／KPMG提供

KPMG安侯建業會計師事務所上周五晚間舉辦「Now is Future」的尾牙晚宴，KPMG主席陳俊光及執行長施威銘率領全體合夥人感謝員工過去一年辛勞，兩人還在台上大跳韓團洗腦神曲「APT.」及阿妹「三天三夜」，讓同仁嗨翻。

KPMG尾牙今年在南港展覽館席開246桌，除了現金獎、亞洲商務艙不限航點雙人來回機票及百貨公司萬元禮券等大獎，還有多位合夥人的加碼獎金，今年北中南全體同仁獲得的總獎金將突破500萬元。

陳俊光致詞時表示，感謝全體同仁的辛勤付出，讓KPMG得以獲得亮眼成績。他指出，當前的商業環境的改變，也為KPMG迎來創新轉型的契機。今年更是透過「Future is Now」計畫，深化創新基因，為同仁與客戶創造更高價值的服務與工作體驗。陳俊光強調，人是KPMG最重要的資產。展望2025年，KPMG將持續加大在AI科技導入及流程優化上的投資，並提升對員工的照顧，打造更具活力的數位工作環境，成為最值得信賴的事務所。

施威銘則分享了今年的亮眼成績，包括審計、稅務與顧問的業績穩健成長，以及ESG服務的豐碩成果，特別感謝全體同仁的共同努力。他提到，今年推出的一系列讓同仁有感的【Fun樂趣】活動，就是要讓同仁在忙碌工作之餘可感受到各式樂趣，像是忙季時的包夾抓娃娃機、Happy Friday提早下班、包場看電影、療癒小物「KPMG專屬乖乖」等等。施威銘進一步說明：「今年尾牙主題『Now is Future』也是呼應『Future is Now』計畫。我們致力透過AI應用提高效率，讓同仁能在專業與生活間找到更佳平衡。」他也期許所有同仁持續秉持熱忱與信心，在2025年與KPMG共同打造以創新、永續為核心的未來。

尾牙當晚表演除了有KPMG同仁票選出的前3名同仁演出，還邀請表演團體TS FIRE GROUP帶來聲、光、影、音全方位的震撼體驗，並由氣泡藝術音樂樂團和鐵肺歌手卓義峰帶來多首動聽的歌曲，最後由創作女聲魏如昀壓軸登場，將晚宴氣氛推向最高潮。

AI 尾牙 魏如昀

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