晶華董座：新光信義傑仕堡住房率2年後達95%、看好五星級飯店房價往上

新光人壽與晶華國際酒店集團16日攜手宣告「新光信義傑仕堡」睽違十年之後，委由晶華酒店經營管理，晶華（2707）董事長潘思亮目標，二年後住房率提升到 95% 以上，目標每年營收達雙位數成長；同時看好明年五星級飯店的房價會持續往上走。

川普明年上任美國總統，市場認為海外商務客來台預估大增。潘思亮分析，不只是商務客、海外觀光客入境也會增加，五星級飯店房價一定會往上走。

潘思亮對於「新光信義傑仕堡」有著深厚感情在活動中表示，2005年接下傑仕堡的經營管理案後，也為集團開啟了一個全新的發展契機，晶華開始在豪宅管理的領域積極發展，接下來的案子包括上海知名豪宅-湯臣一品、歐洲黑山港的麗晶豪邸、美國波士頓的麗晶海景豪邸、以及富國島麗晶酒店的品牌別墅，每一個物業的銷售以及租賃成效都超過市場預期，與五星級酒店同步的各項住戶服務也獲得肯定。

潘思亮進一步指出，這次有機會與傑仕堡再續前緣，帶著經過國際歷練的經驗與視野為新光以及住戶們服務，晶華很有信心可以帶來更為成熟、且更具前瞻性的管理服務。

「新光信義傑仕堡」在2005年開幕之初，即是由晶華負責經營管理，此次回歸，晶華將秉持著與時俱進的經營理念，在高標準的軟硬體服務之外，為物業注入永續概念與數位化科技，持續為酒店式豪宅管理設下高標。