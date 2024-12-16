迎冬季旅遊旺季 台灣大日本原號漫遊最低日付60元

隨著冬季旅遊旺季到來，台灣大表示，針對國人喜愛的旅遊目的地日本，提供原號漫遊新案以及全新推出免稅品購物優惠，即日起至2025年2月27日止，申辦任一日本原號漫遊方案，享購滿7,500日圓現折2,500日圓的免稅品限量優惠，購買商品更可於機場取貨，提升旅遊便利性。

為讓用戶在旅途期間不需擔心流量耗盡，台灣大表示，推出全新計量型10GB方案，效期15天，東南亞地區只要599元，中國大陸、香港、澳門、韓國只要699元，日本僅需899元；此外，同步也推出冬季旅遊熱門國家越南、泰國計日型短期促銷，越南旅遊最低日付129元，泰國旅遊最低日付99元，皆可享有海外優質網路體驗。

台灣大強調，透過台灣大客服APP，三分鐘一站式申辦原號漫遊、投保旅平險、不便險等便利服務，讓用戶海外隨時保持連線，無論是即時查詢行程、分享旅遊照片，用戶皆能保持與國內好友即時聯繫，讓旅行更輕鬆安心。即日起至2025年1月31日，透過台灣大客服APP使用電信帳單加購旅平險，保費滿千送100元mo幣(每月限量500人)。

除國際漫遊及旅平險，台灣大表示，冬季賞雪與購物熱潮驅動日本旅遊需求持續攀升，台灣大攜手當地知名免稅購物平台「完美行購物」，推出專屬購物折扣活動，凡於2025年2月27日前申辦日本原號漫遊方案，於指定活動頁面確認專屬折扣碼，消費滿7,500日圓並輸入專屬折扣碼即可享2,500日圓折扣，相當於最低66折，立即享受完美行免稅購物服務限量優惠，更可機場取貨更提升購物便利性，為用戶帶來豐富旅遊價值。台灣大哥大依據用戶多元需求，提供日本「計日型」、「計量型」、「同遊共享包」等原號漫遊方案，全新計量型10GB方案，效期15天，只要899元。

此外，看好越南與泰國同為眾多民眾的旅遊熱點，台灣大表示，提供「計日型」、「計量型」等原號漫遊方案，即日起至2025年2月28日期間，越南原號漫遊「計日型」每日僅需129元（原價258元），泰國更低至每日99元（原價199元）；越泰「計量型」方案加量40%不加價，升級為499元暢用7GB上網方案；此外，「亞洲計量型」除了1GB、2GB、5GB版本外，全新推出10GB方案，僅需599元即可在15天內悠遊亞洲七國，讓用戶海外隨時保持連線，盡情於社群打卡、分享照片。