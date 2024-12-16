6年虧64億！被迫承接興達海基「大錢坑」 中鋼集團工會要經濟部負責

中鋼響應風電國產化政策目標成立興達海基公司，但營運6年就虧損64億元，中鋼集團總工會為抗議經濟部要求中鋼集團承接興達海基股權，動員近百名成員在前天廠慶活動時拉布條陳情，對經濟部卸責的行為感到不滿，要求經濟部正視政策錯誤並負起應有的責任

中鋼集團總公會的成員高舉「興達海基大錢坑、殘害百萬股東上萬員工」、「中鋼集團不背黑鍋、經濟部收你的爛攤子」等標語表達心聲，並演出行動劇象徵經濟部對中鋼的壓榨行為。

針對興達海基虧損64億元並傳出即將熄燈的消息，中鋼集團總工會秘書長林昶志指出，自2018年起，中鋼集團在經濟部的主導下投入數十億元資金，並動員中鋼、中鋼機械、中鋼構等多家公司支援。

林昶志說，經濟部推行的「風電產業百分百國產化」，導致興達海基自成立以來持續虧損，經濟部卻以「接單方式無競爭力」為由卸責，甚至間接證實將興達海基的股權全數交由中鋼集團承接，對員工生計與集團穩定性造成嚴重威脅。

中鋼公司行政副總黃一中在廠慶現場表示，公司已聽到員工心聲，並強調公司與工會皆希望問題能妥善解決，他也感謝員工對公司的關注，並呼籲工會給廠慶現場更多空間，將由總經理與工會會員進行說明。

中鋼集團總工會理事長林明賢強調，中鋼集團買回興達海基這個大錢坑，是讓中鋼再被剝一層皮，有關興達海基整體財務狀況如銀行借貸金額，預計花費多少金額買回，以及後續轉型的效益評估等，皆攸關勞工權益及集團穩定，經濟部與中鋼集團應揭露相關資訊給所有股東與員工。

立委柯志恩15日發文表示，擔任第9屆立委期間，她曾針對風電國產化政策召開公聽會，當時已有多位學者指出此政策可能違反WTO規範。然而，主導政策的官員卻辯稱，政府僅要求開發商「自願」接受國產化，並未「強迫」，因此不會違法。

今年7月，歐盟正式控訴台灣違反WTO規範，並警告此政策將提高能源轉型成本與難度。在外界壓力下，經濟部才宣稱將鬆綁相關政策。對於64億元投資如同打水漂卻無官員負責的情況，柯志恩表示痛心，並批評政府漠視資金浪費與政策後果。