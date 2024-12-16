快訊

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」律師曝家屬心聲

負責人捲兒少法遭押！爆料公社急切割 與Fans17關係全曝光

興達海基虧損64億 中鋼集團工會要求經濟部負責

博晟複合性醫材BiG001臨床試驗期中分析結果出爐

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

高階骨科醫材廠博晟生醫（6733）16日公告，已取得複合性醫療器材BiG001（OIF/ß-TCP，骨生長因子/三鈣磷酸鹽）於開放性脛骨骨折臨床試驗期中分析數據結果，後續預計於2025年第1季完成所有個案追蹤，並在進行最終數據分析及臨床試驗報告撰寫後，向衛福部申請結案報告備查，同步與國際授權夥伴接洽，推進在多個國家第三期臨床試驗執行。

博晟董事長陳德禮表示，本臨床試驗設計是針對開放性脛骨骨折分類中度至重度（Gustilo Classification Grade II, IIIA, 或III）)且需要植骨之病患進行試驗，探索低劑量(1.5mg OIF/g ß-TCP)、中劑量(2.0mg OIF/g ß-TCP)、高劑量(3.0mg OIF/g ß-TCP)之整體有效率(以自體骨為對照組)，以做為選用第三期臨床試驗劑量之依據。

本試驗主要指標為綜合術後30周內的有效性及安全性之整體有效率。試驗結果顯示術後30周內低、中、高劑量BiG001及自體骨之整體有效率分別為80%、54.5%、100%、40%。初步顯示博晟的骨生長因子(OIF/ ß-TCP)即使在低劑量也可達到與標準療法自體骨相似的治癒效果。

陳德禮表示，過去在促進骨生長的標準療法(Golden Standard)是自體骨，然其缺點是需二次手術，增加手術相關的風險，且年長者的自體骨療效也不佳。因此博晟的骨生長因子一旦上市，將有機會取代標準療法自體骨。骨生長因子的運用非常廣，博晟的骨生長因子目前研發方向主要在長骨缺損，如已在日本完成二期臨床試驗的骨折不癒合、及本次臨床試驗的開放性脛骨骨折，以及脊柱等部位之治療。

博晟也同步在探索於牙科以及動物醫療領域的應用，之前在日本完成的骨折不癒合二期臨床試驗，顯示即使之前接受自體骨治療仍不癒合的年長病人，接受OIF後仍可100%手術成功。OIF在日本已成功授權。在中國大陸已成立合資公司推動OIF的開發。博晟將以日本試驗結果及本試驗結果啟動對歐美市場的授權。同時也規劃在多個國家推進第三期臨床試驗，以期早日上市，造福病人。

陳德禮表示，目前全球唯一具有相似治療效果的產品為美敦力的INFUSE，已壟斷全球市場數十年，依據2021年的資料顯示，全球BMP-2產品在2021年的廠商出貨規模約6億美元。然而INFUSE包含有牛膠原蛋白成分，導致具有狂牛症的感染風險，而博晟的骨生長因子成分是採用非動物性原料，安全性高，且更具製造及銷售上的價格優勢，於產品成功開發後，可望取代INFUSE成為市場上的主導商品。

博晟生醫今年前11月累計營收1億4,829萬元，較去年同期成長51.9%，博晟生醫財務長趙叔威表示，今年度兩大產品愛膝康及抗生素的銷售持續提升，營收成長及虧損收斂目標可望順利達成。後續財務策略將持續朝商談授權、提升營收並控管支出，持續邁向損益兩平的目標。

陳德禮表示，博晟將透提升產品銷售、擴充產品組合、開展醫材代工、合併收購同業、海外市場授權等五大方針，衝刺營收成本以加速實現獲利。

日本 骨折

延伸閱讀

40歲男意識不清嘔吐查出腦出血 微創內視鏡手術救他一命

女遊客闖阿里山鐵道遭撞 警偵訊後將她依公共危險罪嫌函送

女團員闖阿里山軌道被火車撞 闖禍旅行社下午道歉了

台中德芙蘭攀岩從6公尺高墜落 男頭部受創手腳骨折變形

相關新聞

自住客「買大不買小」？台中市住宅平均買賣面積變大了

高房價造成小宅化趨勢，不過，近一年來台中市的住宅買賣面積卻出現微妙變化，尤其以面積35至45坪的交易比例年增1.49％最...

高雄也小宅化了！今年預售屋交易近半數是兩房 占比狠超台北市

據實價登錄資料顯示，近三年六都、新竹縣市預售屋各房數交易量占比變化，在三年間，台北市2房預售屋交易占比從34.5%攀升至...

買房怕漏水！專家提醒檢查這幾處 不只看牆「還得看天花板」

家中漏水問題不僅影響居住品質，對房屋結構和買賣交易也有重大影響。信義房屋汐止明峰店專案經理黃仁暉指出，漏水是引發購屋糾紛...

好市多打造家庭早餐多樣化 這一味吃的是回憶引共鳴

早餐DIY就到好市多，食材多樣化超滿足。有網友在社群分享，全家人的早餐都在好市多購買，想吃什麼買什麼花樣多變，小孩吃丹麥...

6年虧64億！被迫承接興達海基「大錢坑」 中鋼集團工會要經濟部負責

中鋼響應風電國產化政策目標成立興達海基公司，但營運6年就虧損64億元，中鋼集團總工會為抗議經濟部要求中鋼集團承接興達海基...

新光「信義傑仕堡」再續前緣 委託晶華經營管理

晶華國際酒店集團董事長潘思亮與新光人壽副董事長洪士琪下午出席「信義傑仕堡」創佳績的合作儀式。新光人壽與晶華國際酒店集團再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。