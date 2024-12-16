邀請告五人、Energy熱唱 安永尾牙夜2千人共襄盛舉

安永聯合會計師事務所日前舉辦「All In Jump」歲末聯歡晚會，今年尾牙席開209桌，更邀請到兩大人氣樂團-告五人、Energy接力開唱，掀起高潮！首先由告五人樂團帶來多首動聽的歌曲，現場沉浸在音樂的美好氛圍中。Energy登場後，一首首的勁歌熱舞點燃全場，安永同仁們紛紛起身隨音樂擺動。晚會最後，隨著「星期五晚上」歌曲的招牌動作-十六蹲，引爆尾牙之夜high到最高點。

在尾牙宴上，安永聯合會計師事務所傅文芳所長帶領全體合夥人共同上臺舉杯，感謝全體同仁們一整年的付出。今年尾牙不僅齊聚了來自全臺各分所，包括臺北、桃園、新竹、臺中、臺南、高雄的所有員工，共超過2千人參加，總獎金高達新臺幣430萬元，包括最大獎高達10萬元，最後更加碼獎金50萬元，讓現場歡呼聲不斷。