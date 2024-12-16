高雄也小宅化了！今年預售屋交易近半數是兩房 占比狠超台北市

據實價登錄資料顯示，近三年六都、新竹縣市預售屋各房數交易量占比變化，在三年間，台北市2房預售屋交易占比從34.5%攀升至46.6%，攀升幅度最高；另外2024年高雄2房預售屋的交易占比高達48.7%，高過台北市。

近年來國內房價高漲，因此買房對許多民眾而言已不堪負荷，不少購屋族群受限於預算，而選擇面積較小的房屋；據實價登錄網數據顯示，六都、新竹縣市預售屋2房占比皆較三年前提升，其中台北增加幅度最大，三年間增加12.1%，為六都之冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市在高房價與少子化的狀況下，民眾購屋空間需求降低，使近一年2房產品交易熱度攀升，以占比46.6%超車3房產品，居各房數最高，且4房以上產品在三年間占比大減近10個百分點。

近一年高雄預售2房占比為48.7%，為六都、新竹縣市最高，亦較三年前增加4.4%。

陳金萍分析，高雄市人口眾多，加上近年來產業多元發展，帶動當地居住需求而推升房價。