資誠攜手資策會科法所發表報告 探討先進醫療前瞻趨勢

資誠（PwC Taiwan）與資策會科技法律研究所舉辦《2024先進醫療產品前瞻法制趨勢》報告發表會，探討各國先進醫療產品(Advanced therapy medicinal products, ATMP)創新支付機制，其中包含細胞、基因治療與核酸藥物、數位療法醫材與檢測新科技等，透過分享國際先進醫療產品最新法規趨勢動向解析，及台灣發展先進醫療產品創新支付制度之考量，希冀為台灣生醫產業尋找國外市場發展機會，並為生醫產業發展策略規劃提供參考依據。

活動開幕由資策會科技法律研究所所長王勁力致詞，他表示在全球科技日新月異的時代，醫療科技的創新不僅僅是技術的突破，更是政策和制度的挑戰。希望透過這份報告，提供政府、產業及學術界在制定策略時的重要參考。台灣擁有卓越的研發能力，期待透過這份報告，幫助台灣的企業更好地應對國際市場的挑戰，早日布局市場准入法規，並且在全球市場中佔據一席之地。

台灣生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙致詞指出，科技進步為台灣生技醫藥產業帶來顯著進展，但本土市場畢竟有限，使先進醫療產品的支付面臨許多挑戰。支付制度不但影響社會資源分配的公平，也是產業發展的關鍵。各國有一些更偏重市場性考量的制度，可讓台灣主管機關參考，突破既有框架以尋求更多元、靈活且創新的支付方式來帶動台灣生技產業發展。台灣不應僅仰賴全民健康保險，如提升國民健康署預算、推動自付額制度都將是挹注先進醫療產品預算選項。政府與民間近期做了許多嘗試，帶動醫療給付更為有效，嘉惠民眾取得需要的醫藥品，同時進一步帶動產業發展，讓更多創新生醫科技在台灣落地，值得肯定。

資策會科技法律研究所組長黃毓瑩表示，面對高昂先進醫療產品傳統支付系統無法負擔的情況，各國政府如何平衡創新藥物需求與國家醫療預算已成為重要議題。不同國家針對變革性療法制定出非傳統支付方式，幫助更多先進醫療產品進入市場，不但嘉惠病人，更刺激生醫產業發展，加速創新研發並促進整體經濟發展。各國推出多項制度，包括：暫收載給付、審查程序的優化、給予業者建廠鼓勵等多元制度加速先進醫療產品市場准入。例如韓國與德國，以部分自費等方式協助產品應用於醫療場域，提高產品可近用性。另一方面，醫藥品和醫療服務不應是零和遊戲，如韓國已將數位療法醫材和醫療服務部分拆分，增加醫藥品給付時不會影響醫療服務的整體預算。黃毓瑩強調，如員工預防保健納入企業ESG、增加稅賦優惠、增加臨床試驗在台實施相關優惠措施等，皆有助於打開市場並讓更多新藥和新醫材來台灣。

資誠生技新藥、製藥與CDMO產業執業會計師黃珮娟擔任本研究計畫主持人，她指出，資策會科法所為我國科技發展及創新產業之重要政策幕僚研析單位，資誠聯合會計師事務所則於生技醫療產業深耕多年。今年初開始雙方合作。經由資料蒐整分析、訪談專家、舉辦專家會議以凝聚議題共識，彙整出《2024先進醫療產品前瞻法制趨勢》報告，希望能為台灣生醫產業發展策略規劃提供參考依據，進一步推動台灣生醫產業成長。

資誠生醫產業服務副總經理劉士瑋分享專家對於台灣發展先進醫療產品創新支付制度之建議，包含擴大暫時性給付沙盒、創造友善數位療法醫材產業環境、增加健康投資和預防保健等等。而台灣衛福部也針對創新支付推出五大策略，如平行審查、增加新藥預算、暫時性支付、成立醫療科技評估(HTA)專責單位及成立癌症新藥基金等，加速給付。台灣優異的產業研發能量衍生許多創新藥品或醫療器材，台灣業者應進一步思考如何應對各國支付制度，早期布局市場准入法規並發展國外市場的機會外，亦能做為回饋國內設計創新支付制度之參考。