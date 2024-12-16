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自住客「買大不買小」？台中市住宅平均買賣面積變大了

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「大城吾界」東向視野示意照片。業者提供
「大城吾界」東向視野示意照片。業者提供

房價造成小宅化趨勢，不過，近一年來台中市的住宅買賣面積卻出現微妙變化，尤其以面積35至45坪的交易比例年增1.49％最多。分析原因，除了近年打房政策連發，自住買方首選三房產品之外，近幾年台中房地產業界重視宜居觀念，空間、環境的適居性成為購屋考量重點，造成「買大不買小」的原因之一。

根據內政部不動產資訊平台，彙整全國與台中市在112年第2季、113年第1季及第2季(最新統計數據到113年第2季)的住宅買賣平均面積，以及不同坪數區間的交易比例。台中市住宅平均買賣面積為29.91坪，略小於全國平均面積的31.27坪；然而與去年同期相比較，台中市略增0.74坪，與全國平均數據呈現「小宅化」趨勢恰好相反。

其中，台中市在25至35坪、35至45坪、45至55坪的交易比例，出現年增、季增趨勢，特別是35至45坪增加比例1.49%最多。而15坪以下與15至25坪的交易比例則是逐漸遞減。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，打炒房政策讓短線投資客退場，加上房價高漲，收益型產品投報率不若以往，套房與小房型產品的關注度有降溫現象。此外，中部市場因宜居觀念、宜居環境的意識高漲，自住客對於空間尺度格外重視，因而實住型的三房產品交易比重增加。

而今年第4季進場的台中新案也有坪數放大趨勢，除了七期睽違已久的百坪豪宅案之外，北屯機捷特區也轉以三至四房的自住產品，迎合偏好成熟機能的家庭客層入主。

如即將公開的「大城吾界」，規劃三房純住家社區，在空間方面具有三大宜居「特長」：樓層高度3.4米、客廳面寬3.4米、山景超大棟距等，區域內罕見的高規格設計，讓許多自住與換屋型買方一見鍾情。

此外，西區草悟道新案「勤美之真」與14期新案「敦泰知遇」也都朝三房以上格局規劃，鎖定區域內的豪宅、換屋客，以及不少為二代置產、希望購屋一次到位的潛在買家。

13期「育堂十三苑」與「惠宇大然」也是近期即將進場的三房新案，其中「育堂十三苑」坪數為40至44坪，單純64戶住家，市場推估單價不低於6字頭。

「大城吾界」訴求純三房景觀宅，搶攻自住客群。記者宋健生/攝影
「大城吾界」訴求純三房景觀宅，搶攻自住客群。記者宋健生/攝影
台中市與全國住宅買賣面積概況：資料來源：內政部不動產資訊平台
台中市與全國住宅買賣面積概況：資料來源：內政部不動產資訊平台

房價 豪宅

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