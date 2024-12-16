買房怕漏水！專家提醒檢查這幾處 不只看牆「還得看天花板」

家中漏水問題不僅影響居住品質，對房屋結構和買賣交易也有重大影響。信義房屋汐止明峰店專案經理黃仁暉指出，漏水是引發購屋糾紛大宗，除了看牆面也要留意天花板狀況，檢查才更全面。透明交易更能落實後續保障，讓買賣雙方妥善應對，減少糾紛風險。

黃仁暉指出，幾個常見漏水問題，包括外牆滲水，由於日曬雨淋導致外牆材料老化或因地震牆面產生裂縫，造成雨水容易從裂縫進到室內,以致牆面出現水痕或壁癌；窗框滲水則多因矽利康老化或窗框老舊，而讓雨水滲入 ；頂樓漏水，通常與防水層失效或排水不通暢有關；廁所與廚房的漏水，則多由水管老化、接頭鬆動或防水層失效引起，且可能進一步造成隔間牆潮濕、壁癌，以上這些屬於老舊房屋壁癌現象最常見的起因。此外，樓上鄰居因疏於檢修或使用習慣不當，也可能導致樓下住戶遭受滲漏水困擾。

購屋前，最好仔細檢查房屋內外細節，黃仁暉建議特別留意天花板是否有水痕或發霉跡象、窗框周圍是否有破損或滲水痕跡，以及牆面潮濕是否由外牆或防水層問題引起。部分買家選擇在雨天看屋，可能會發現晴天不會出現的漏水問題，以利全面掌握房屋狀況。

黃仁暉分享，若在買賣流程中發現漏水問題，有三種解方：由賣方處理，在交屋前完成修繕，確保房屋狀況良好；買方自行修繕，需在簽約時明確協議由買方全權負責修繕；或透過房仲業者協助，以信義房屋為例，即提供專業第三方廠商評估檢修，並協助與屋主溝通，以賣方折價金的方式處理，交由買方自行修繕。

漏水問題的責任歸屬通常取決於發生的時間點及源頭。若買賣雙方無法達成共識，則需聘請公正技師鑑定，甚至採取法律途徑。信義房屋推出不限屋齡的「漏水保障」服務，交屋後半年若發現漏水問題，買方可依此保障獲得協助。若檢測結果顯示問題屬於上一手遺留，信義房屋也將協助雙方溝通，促成合理解決方案。

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