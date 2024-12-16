好市多打造家庭早餐多樣化 這一味吃的是回憶引共鳴

早餐DIY就到好市多，食材多樣化超滿足。有網友在社群分享，全家人的早餐都在好市多購買，想吃什麼買什麼花樣多變，小孩吃丹麥吐司加草莓果醬，老公挑的家樂氏玉米片，讓她想起小時候跟兄弟姊妹分食一盒玉米片的時光，現在吃口玉米片加鮮奶感慨滿滿童年的味道。

此文引發網友迴響，除分享好市多買早餐經驗外，不少人紛紛留言「家樂氏也是我的童年」，大家被「偷渡洋蔥」超感動。

一名網友在臉書社團「好市多資訊分享」PO文，都到住家附近好市多購買食材，簡單又方便，帶孩子一起選購喜歡的早餐食材，看到女兒蹦蹦跳跳花很大力氣搬動想要商品覺得好可愛，最近孩子挑選丹麥吐司搭配草莓果醬，短短兩天就吃光一整包吐司。老公選家樂氏玉米片。網友說小時候吃玉米片爸媽總捨不得買，現在不但「可以玉米片自由了，」好市多一盒兩大包才300多元，現在不用省著點吃了。

有網友分享，家中也都去好市多買早餐，最常買的就是可頌，「可以拿來夾起司跟火腿直接一秒變身星巴克早餐」，還有PO文照片中的丹麥土司加草莓醬，玉米片、草莓果乾加鮮奶引起不少網友討論，大家都說丹麥吐司好吃，份量也剛好，草莓醬搭吐司最好。還有人前陣子黑五囤一堆義美草莓乾，看效期到2026就一次就帶六包，「一包折60真的太佛了 比官網便宜超多!」

還有原PO的玉米片童年記憶引起網友們共鳴，「突然很想去好市多買玉米片當早餐了」，也有人懂小時候吃不起的東西，長大自己有能力買來重新回味的感慨，「長大之後才瞭解以前爸媽有多麼不容易。」