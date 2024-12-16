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新光「信義傑仕堡」再續前緣 委託晶華經營管理

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
新光人壽副董事長洪士琪（左）與晶華國際酒店集團董事長潘思亮（右）下午出席「信義傑仕堡」創佳績的合作儀式，暌違10年之後，「新光信義傑仕堡」再度委由晶華酒店經營管理。記者蘇健忠／攝影
新光人壽副董事長洪士琪（左）與晶華國際酒店集團董事長潘思亮（右）下午出席「信義傑仕堡」創佳績的合作儀式，暌違10年之後，「新光信義傑仕堡」再度委由晶華酒店經營管理。記者蘇健忠／攝影

晶華國際酒店集團董事長潘思亮與新光人壽副董事長洪士琪下午出席「信義傑仕堡」創佳績的合作儀式。新光人壽與晶華國際酒店集團再攜手宣告，位於信義區的頂級酒店式租賃豪邸「新光信義傑仕堡」在暌違 10年之後，再度委由晶華酒店經營管理。

新光人壽相信晶華所能提供的服務細節與內容、與國際接軌的營運專業與效能，可以廣泛的掌握業務資源並為住戶打造更加優質的住宿與生活環境。「新光信義傑仕堡」在2005年開幕之初，即是由晶華負責經營管理，之後的10年也為其打下札實的營運基礎，成為業界的標竿，此次回歸，晶華將秉持著與時俱進的經營理念，在高標準的軟硬體服務之外，為物業注入永續概念與數位化科技，持續為酒店式豪宅管理設下高標。

「新光信義傑仕堡」位於信義路與松仁路口，是由二棟樓高25層的建築物所組成的雙子星華廈，因為地理位置優越、18至150坪的房型規畫多元得宜、再加上泳池健身房、餐廳、SPA 等完善的設施及優質的酒店式管理服務，開幕營運至今都是信義區租賃豪邸的首選。此次重回經營管理位置，晶華將透過小規模的空間改造、與國際接軌的款待式服務，為住戶滿意度加分，而晶華既有的廣大企業客戶及業務人脈也有助於即時掌握客源、有效的提升入住率。

新光人壽副董事長洪士琪（左二）與晶華國際酒店集團董事長潘思亮（右二）下午出席「信義傑仕堡」創佳績的合作儀式，暌違10年之後「新光信義傑仕堡」，再度委由晶華酒店經營管理，為物業注入永續概念與數位化科技，持續為酒店式豪宅管理設下高標。記者蘇健忠／攝影
新光人壽副董事長洪士琪（左二）與晶華國際酒店集團董事長潘思亮（右二）下午出席「信義傑仕堡」創佳績的合作儀式，暌違10年之後「新光信義傑仕堡」，再度委由晶華酒店經營管理，為物業注入永續概念與數位化科技，持續為酒店式豪宅管理設下高標。記者蘇健忠／攝影

新光人壽 晶華 董事長

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