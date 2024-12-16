重奪新光信義傑仕堡經營管理 潘思亮：2年內住房率95%

新光人壽與晶華酒店攜手，位於台北市信義區頂級酒店是租賃豪宅新光信義傑仕堡在睽違10年後再度由晶華經營管理。晶華董事長潘思亮表示，目標2年內住房率要由目前的83%提高到95%。

晶華表示，新光信義傑仕堡在2005年開幕時，就是由晶華負責經營管理，10年間打下扎實的營運基礎，成為業界標竿，此次回歸，也將秉持著與時俱進的經營理念，在高標準的軟硬體服務之外，為物業注入永續概念與數位化科技，持續為酒店式豪宅管理設下高標。

晶華表示，此次重回經營管理位置，將透過小規模的空間改造、與國際接軌的款待式服務，為住戶滿意度加分，而晶華既有的廣大企業客戶及業務人脈也有助於即時掌握客源、有效的提升入住率。

新光人壽副董事長洪士琪表示，過去在晶華團隊的專業管理下，新光信義傑成功滿足市場上長期租賃客戶的住宿服務、生活配套、全天候物業管理等各項需求，使得「新光信義傑仕堡」成為頂級飯店式住宅的代名詞，吸引不少外交使節、政商名流及企業CEO入住，奠定國內飯店式商務住宅的第一品牌地位。

洪士琪也說，現在新光再度選擇與晶華合作，也希望為新光信義傑仕堡注入新動能，強化品牌形象，並吸引更多有長租需求的客戶入住，進一步提高整體出租率，推升營運績效成長。