鳳凰贊助日新國小羽球隊 勇奪全國國小盃團體賽亞軍

鳳凰旅遊集團創立之「鳳凰旅遊基金會」長期贊助小學運動球隊，深耕體育幼苗，其冠名贊助的北市日新國小羽球隊，於「113年全國國小盃羽球錦標賽」中，勇奪四男團體賽全國亞軍，寫下全國賽校史最佳紀錄。

本屆國小盃參賽人數超過4500名選手，來自全台灣北中南各地國小的羽球好手齊聚一堂，日新小將們個個戰力十足，過關斬將，表現精彩刺激，同時也代表著越來越多的孩子投入學習羽球這項運動。

北市日新國小羽球隊近年在鳳凰旅遊基金會的熱情贊助下，孩子們的球技突飛猛進，於各大重要官方賽事的團體賽、個人賽獲獎連連，成果優異。在此次最高規格的全國國小盃大賽中，歷經76隊、108場、8輪賽事，一路從資格賽、會內賽打到最終決賽的大戰局，成功擊敗北中南各地頂尖羽球學校，勇奪全國亞軍榮譽，並創下學校百年來最佳全國賽成績，比賽過程中，優秀的小選手們努力奮戰的姿態，更是令大家熱血沸騰。

本屆日新國小四男團的7位選手：黃可贊（隊長）、朱泓睿、鄭力盛、郭子睿、林柏寬、謝嘉慶、張善翔，能夠在這次國小盃團體賽取得佳績，除了鳳凰旅遊基金會的贊助，還有強大的教練團全年無休陪伴選手進行訓練，以及校方、羽球隊後援會及球員家長們的共同支持，在賽前一個月進行集訓積極備賽，成績果然不負眾望，相當亮眼。

財團法人鳳凰旅遊基金會，於民國84年由鳳凰國際旅行社創辦人張金明所創立，以贊助社會公益活動、促進國民旅遊教育、推動無障礙旅遊觀念、提升觀光旅遊整體品質為創立宗旨，多年來積極推動並參與公益活動，像是贊助無障礙旅遊、資助偏鄉學子旅遊圓夢、贊助大專院校觀光科系獎助學金、支援兒福單位、醫療單位等，關注社會各個角落的需求，盡一份企業回饋社會的心意。