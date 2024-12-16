快訊

冷空氣襲台「不中斷」 鄭明典揭原因：年底前還有另一波

冬天冷到睡不著！內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

鳳凰贊助日新國小羽球隊 勇奪全國國小盃團體賽亞軍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
鳳凰旅遊基金會贊助國小球隊朝夢想前進，北市日新國小羽球隊勇奪「113年全國國小盃團體賽亞軍」。 鳳凰/提供
鳳凰旅遊基金會贊助國小球隊朝夢想前進，北市日新國小羽球隊勇奪「113年全國國小盃團體賽亞軍」。 鳳凰/提供

鳳凰旅遊集團創立之「鳳凰旅遊基金會」長期贊助小學運動球隊，深耕體育幼苗，其冠名贊助的北市日新國小羽球隊，於「113年全國國小盃羽球錦標賽」中，勇奪四男團體賽全國亞軍，寫下全國賽校史最佳紀錄。

本屆國小盃參賽人數超過4500名選手，來自全台灣北中南各地國小的羽球好手齊聚一堂，日新小將們個個戰力十足，過關斬將，表現精彩刺激，同時也代表著越來越多的孩子投入學習羽球這項運動。

北市日新國小羽球隊近年在鳳凰旅遊基金會的熱情贊助下，孩子們的球技突飛猛進，於各大重要官方賽事的團體賽、個人賽獲獎連連，成果優異。在此次最高規格的全國國小盃大賽中，歷經76隊、108場、8輪賽事，一路從資格賽、會內賽打到最終決賽的大戰局，成功擊敗北中南各地頂尖羽球學校，勇奪全國亞軍榮譽，並創下學校百年來最佳全國賽成績，比賽過程中，優秀的小選手們努力奮戰的姿態，更是令大家熱血沸騰。

本屆日新國小四男團的7位選手：黃可贊（隊長）、朱泓睿、鄭力盛、郭子睿、林柏寬、謝嘉慶、張善翔，能夠在這次國小盃團體賽取得佳績，除了鳳凰旅遊基金會的贊助，還有強大的教練團全年無休陪伴選手進行訓練，以及校方、羽球隊後援會及球員家長們的共同支持，在賽前一個月進行集訓積極備賽，成績果然不負眾望，相當亮眼。

財團法人鳳凰旅遊基金會，於民國84年由鳳凰國際旅行社創辦人張金明所創立，以贊助社會公益活動、促進國民旅遊教育、推動無障礙旅遊觀念、提升觀光旅遊整體品質為創立宗旨，多年來積極推動並參與公益活動，像是贊助無障礙旅遊、資助偏鄉學子旅遊圓夢、贊助大專院校觀光科系獎助學金、支援兒福單位、醫療單位等，關注社會各個角落的需求，盡一份企業回饋社會的心意。

延伸閱讀

臭爆進退兩難！花博公廁穢水「直接噴出」 管理方：起蓋清理後復原

羽球／希望這玩笑大家不要生氣！李洋堅持退役：我是笑著離開

影／連14年送暖 侯永都基金會再發790萬元慰問金助弱勢

金門擬花6億蓋國際羽球館 議員送3顆羽球：預算使用應更審慎

相關新聞

好市多打造家庭早餐多樣化 這一味吃的是回憶引共鳴

早餐DIY就到好市多，食材多樣化超滿足。有網友在社群分享，全家人的早餐都在好市多購買，想吃什麼買什麼花樣多變，小孩吃丹麥...

每百戶4戶買房、打房前市況曝 專家：將是天花板

今年政府打房前的房市多頭有多熱？住商機構盤整六都民政局、地政局數據，全台六大都會區的家戶購屋比，其中桃園以南四都創10年...

新光「信義傑仕堡」再續前緣 委託晶華經營管理

晶華國際酒店集團董事長潘思亮與新光人壽副董事長洪士琪下午出席「信義傑仕堡」創佳績的合作儀式。新光人壽與晶華國際酒店集團再...

重奪新光信義傑仕堡經營管理 潘思亮：2年內住房率95%

新光人壽與晶華酒店攜手，位於台北市信義區頂級酒店是租賃豪宅新光信義傑仕堡在睽違10年後再度由晶華經營管理。晶華董事長潘思...

鳳凰贊助日新國小羽球隊 勇奪全國國小盃團體賽亞軍

鳳凰旅遊集團創立之「鳳凰旅遊基金會」長期贊助小學運動球隊，深耕體育幼苗，其冠名贊助的北市日新國小羽球隊，於「113年全國...

明遠精密掛牌 市場需求旺出貨續攀升

明遠精密（7704）今日以承銷價69元上櫃掛牌交易，受惠自有品牌成長與國際市場布局，有助推升未來營運動能。該公司產品主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。