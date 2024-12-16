每百戶4戶買房、打房前市況曝 專家：將是天花板

今年政府打房前的房市多頭有多熱？住商機構盤整六都民政局、地政局數據，全台六大都會區的家戶購屋比，其中桃園以南四都創10年歷史紀錄，雙北也平10年來最高成績。

不過，住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，10月起面對央行打房、銀行滿水位，買方購屋意願大幅減弱，各地區成交量普遍下修，各界預測房市多頭走勢已盡，研判此次各都新高紀錄，將是未來幾年難以再次觸及的天花板。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年前三季延續新青安帶動的買房熱潮，全台不分南北買氣皆旺盛，桃園以南四都表現尤佳，主因是房價基期較低，且各有軌道建設、產業進駐等不同議題加持，致區域買氣齊揚。

住商機構根據六都家戶數與買賣移轉棟數，計算代表區域買氣的家戶購屋比。統計發現，六都今年前三季家戶購屋比與去年同期相比皆明顯上揚，表現最突出為桃園，家戶購屋比達4%，每百戶平均有4戶購屋。台中市達3.9%第二。

賴志昶表示，台中市海線行政區受惠於台中港、未來台中捷運藍線等大型建設，北屯、西屯以及南屯等行政區則是有重劃區議題加持，近期各區域房市利多話題不斷，發展前景受建商青睞，地區買氣有較佳的支撐性。

至於南二都台南、高雄，今年前三季家戶購屋比分別達2.9、3.1%，每百戶中平均有約3戶買房。