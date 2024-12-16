快訊

冷空氣襲台「不中斷」 鄭明典揭原因：年底前還有另一波

冬天冷到睡不著！內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

每百戶4戶買房、打房前市況曝 專家：將是天花板

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

今年政府打房前的房市多頭有多熱？住商機構盤整六都民政局、地政局數據，全台六大都會區的家戶購屋比，其中桃園以南四都創10年歷史紀錄，雙北也平10年來最高成績。

不過，住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，10月起面對央行打房、銀行滿水位，買方購屋意願大幅減弱，各地區成交量普遍下修，各界預測房市多頭走勢已盡，研判此次各都新高紀錄，將是未來幾年難以再次觸及的天花板。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年前三季延續新青安帶動的買房熱潮，全台不分南北買氣皆旺盛，桃園以南四都表現尤佳，主因是房價基期較低，且各有軌道建設、產業進駐等不同議題加持，致區域買氣齊揚。

住商機構根據六都家戶數與買賣移轉棟數，計算代表區域買氣的家戶購屋比。統計發現，六都今年前三季家戶購屋比與去年同期相比皆明顯上揚，表現最突出為桃園，家戶購屋比達4%，每百戶平均有4戶購屋。台中市達3.9%第二。

賴志昶表示，台中市海線行政區受惠於台中港、未來台中捷運藍線等大型建設，北屯、西屯以及南屯等行政區則是有重劃區議題加持，近期各區域房市利多話題不斷，發展前景受建商青睞，地區買氣有較佳的支撐性。

至於南二都台南、高雄，今年前三季家戶購屋比分別達2.9、3.1%，每百戶中平均有約3戶買房。

賴志昶認為，南二都過去房價基期偏低，吸引投資置產族群進駐，近期又有半導體龍頭進駐加持，相關產業鏈帶動地區高科技人才移入，以往為蛋白區域的新市、善化、橋頭、楠梓等房市議題不斷，區域買氣持續增溫。

六都歷年年前三季家戶購屋比。表／住商機構提供
六都歷年年前三季家戶購屋比。表／住商機構提供

房市 買房

延伸閱讀

朱立倫力挺2026參選連任桃園市長 張善政避答

中租-KY、和潤企業、裕融被王世堅指是「打房破口」！網酸：還以為是新青安

鄰居為天花板漏水不惜對簿公堂 鑑定費及檢測費高達11萬、修繕費僅5萬

桃園2025「燈燈燈燈」跨年晚會 第一波卡司出爐

相關新聞

好市多打造家庭早餐多樣化 這一味吃的是回憶引共鳴

早餐DIY就到好市多，食材多樣化超滿足。有網友在社群分享，全家人的早餐都在好市多購買，想吃什麼買什麼花樣多變，小孩吃丹麥...

每百戶4戶買房、打房前市況曝 專家：將是天花板

今年政府打房前的房市多頭有多熱？住商機構盤整六都民政局、地政局數據，全台六大都會區的家戶購屋比，其中桃園以南四都創10年...

新光「信義傑仕堡」再續前緣 委託晶華經營管理

晶華國際酒店集團董事長潘思亮與新光人壽副董事長洪士琪下午出席「信義傑仕堡」創佳績的合作儀式。新光人壽與晶華國際酒店集團再...

重奪新光信義傑仕堡經營管理 潘思亮：2年內住房率95%

新光人壽與晶華酒店攜手，位於台北市信義區頂級酒店是租賃豪宅新光信義傑仕堡在睽違10年後再度由晶華經營管理。晶華董事長潘思...

鳳凰贊助日新國小羽球隊 勇奪全國國小盃團體賽亞軍

鳳凰旅遊集團創立之「鳳凰旅遊基金會」長期贊助小學運動球隊，深耕體育幼苗，其冠名贊助的北市日新國小羽球隊，於「113年全國...

明遠精密掛牌 市場需求旺出貨續攀升

明遠精密（7704）今日以承銷價69元上櫃掛牌交易，受惠自有品牌成長與國際市場布局，有助推升未來營運動能。該公司產品主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。