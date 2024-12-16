快訊

冷空氣襲台「不中斷」 鄭明典揭原因：年底前還有另一波

冬天冷到睡不著！內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

聽新聞
0:00 / 0:00

興達港設海洋科技產業創新專區 4年後成離岸風電人才培育重鎮

聯合報／ 記者王勇超徐白櫻／高雄即時報導
高雄海洋科技產業創新專區2021年開幕啟用至今已4年，目前已有7家離岸風電相關產業廠商進駐。記者徐白櫻／攝影
高雄海洋科技產業創新專區2021年開幕啟用至今已4年，目前已有7家離岸風電相關產業廠商進駐。記者徐白櫻／攝影

興達港被視為發展風力發電的重要母港之一，並設置「海洋科技產業創新專區」，2021年落成啟用，這裡分成一區三中心，目標是成為培育海洋風電科技工程人才的重鎮，目前專區已有超過50個專業課程模組，是亞洲風電領域課程最完善的單位，每年受訓人數突破1000人，日、韓、東南亞國家都會派人來受訓。

高雄海洋科技產業創新專區2021年開幕啟用至今已4年，主要業務是在離岸風電人才培育、離岸風電的相關先進技術研發、及專區的廠商與產業的推動連結，專區內已有7家離岸風電相關產業廠商進駐。

財團法人金屬工業研究發展中心副主任陳維德說，專區創始之初僅有16個課程模組，到今年已有超過50個課程模組，從離岸風電基礎、進階、高階到專業客製化課程都有，是全亞洲在風電領域課程最完善的單位。

陳維德表示，專區的課程已通過3個國際認證，學員只要受訓完畢，拿到的證照都是國際認可，受訓人數也從1年400多人，到今年已突破1年1000人，日、韓、東南亞國家都會派人來受訓。

風電營運後，每年都需做檢驗、保養，以往開發商多為國際大廠，會帶歐洲團隊來上風塔、風機檢查，專區針對風電設施運維的無人化技術研發已有成果，預計今年底、明年初就會與業界陸續進入風場實際應用。

陳維德說，台灣5年前沒有風電產業，風電蓋好後電網開始運作，運維產業逐步出現，台灣廠商若要轉型，可透過專區協助，跨入風電運維產業的領域，因為風塔、風機每年都需要檢查、保養，至少是20年的生意，而且越早蓋好的設備，將來愈需要保養。

高雄海洋科技產業創新專區已有超過50個課程模組，是全亞洲在風電領域課程最完善的單位，日、韓、東南亞國家都會派人來受訓。記者徐白櫻／攝影
高雄海洋科技產業創新專區已有超過50個課程模組，是全亞洲在風電領域課程最完善的單位，日、韓、東南亞國家都會派人來受訓。記者徐白櫻／攝影

延伸閱讀

興達港水深不足 興達海基慘賠64億元 柯志恩質疑：竟無人負責

花蓮美國資料專區揭幕 AIT：培養台灣青年學子韌性

全球最大漂浮式風電平台投運

風電廠員工遭堆高機撞死只算交通事故？勞檢處：符職災

相關新聞

好市多打造家庭早餐多樣化 這一味吃的是回憶引共鳴

早餐DIY就到好市多，食材多樣化超滿足。有網友在社群分享，全家人的早餐都在好市多購買，想吃什麼買什麼花樣多變，小孩吃丹麥...

每百戶4戶買房、打房前市況曝 專家：將是天花板

今年政府打房前的房市多頭有多熱？住商機構盤整六都民政局、地政局數據，全台六大都會區的家戶購屋比，其中桃園以南四都創10年...

新光「信義傑仕堡」再續前緣 委託晶華經營管理

晶華國際酒店集團董事長潘思亮與新光人壽副董事長洪士琪下午出席「信義傑仕堡」創佳績的合作儀式。新光人壽與晶華國際酒店集團再...

重奪新光信義傑仕堡經營管理 潘思亮：2年內住房率95%

新光人壽與晶華酒店攜手，位於台北市信義區頂級酒店是租賃豪宅新光信義傑仕堡在睽違10年後再度由晶華經營管理。晶華董事長潘思...

鳳凰贊助日新國小羽球隊 勇奪全國國小盃團體賽亞軍

鳳凰旅遊集團創立之「鳳凰旅遊基金會」長期贊助小學運動球隊，深耕體育幼苗，其冠名贊助的北市日新國小羽球隊，於「113年全國...

明遠精密掛牌 市場需求旺出貨續攀升

明遠精密（7704）今日以承銷價69元上櫃掛牌交易，受惠自有品牌成長與國際市場布局，有助推升未來營運動能。該公司產品主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。