興達港設海洋科技產業創新專區 4年後成離岸風電人才培育重鎮

興達港被視為發展風力發電的重要母港之一，並設置「海洋科技產業創新專區」，2021年落成啟用，這裡分成一區三中心，目標是成為培育海洋風電科技工程人才的重鎮，目前專區已有超過50個專業課程模組，是亞洲風電領域課程最完善的單位，每年受訓人數突破1000人，日、韓、東南亞國家都會派人來受訓。

高雄海洋科技產業創新專區2021年開幕啟用至今已4年，主要業務是在離岸風電人才培育、離岸風電的相關先進技術研發、及專區的廠商與產業的推動連結，專區內已有7家離岸風電相關產業廠商進駐。

財團法人金屬工業研究發展中心副主任陳維德說，專區創始之初僅有16個課程模組，到今年已有超過50個課程模組，從離岸風電基礎、進階、高階到專業客製化課程都有，是全亞洲在風電領域課程最完善的單位。

陳維德表示，專區的課程已通過3個國際認證，學員只要受訓完畢，拿到的證照都是國際認可，受訓人數也從1年400多人，到今年已突破1年1000人，日、韓、東南亞國家都會派人來受訓。

風電營運後，每年都需做檢驗、保養，以往開發商多為國際大廠，會帶歐洲團隊來上風塔、風機檢查，專區針對風電設施運維的無人化技術研發已有成果，預計今年底、明年初就會與業界陸續進入風場實際應用。