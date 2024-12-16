聽新聞
0:00 / 0:00
興達港設海洋科技產業創新專區 4年後成離岸風電人才培育重鎮
興達港被視為發展風力發電的重要母港之一，並設置「海洋科技產業創新專區」，2021年落成啟用，這裡分成一區三中心，目標是成為培育海洋風電科技工程人才的重鎮，目前專區已有超過50個專業課程模組，是亞洲風電領域課程最完善的單位，每年受訓人數突破1000人，日、韓、東南亞國家都會派人來受訓。
高雄海洋科技產業創新專區2021年開幕啟用至今已4年，主要業務是在離岸風電人才培育、離岸風電的相關先進技術研發、及專區的廠商與產業的推動連結，專區內已有7家離岸風電相關產業廠商進駐。
財團法人金屬工業研究發展中心副主任陳維德說，專區創始之初僅有16個課程模組，到今年已有超過50個課程模組，從離岸風電基礎、進階、高階到專業客製化課程都有，是全亞洲在風電領域課程最完善的單位。
陳維德表示，專區的課程已通過3個國際認證，學員只要受訓完畢，拿到的證照都是國際認可，受訓人數也從1年400多人，到今年已突破1年1000人，日、韓、東南亞國家都會派人來受訓。
風電營運後，每年都需做檢驗、保養，以往開發商多為國際大廠，會帶歐洲團隊來上風塔、風機檢查，專區針對風電設施運維的無人化技術研發已有成果，預計今年底、明年初就會與業界陸續進入風場實際應用。
陳維德說，台灣5年前沒有風電產業，風電蓋好後電網開始運作，運維產業逐步出現，台灣廠商若要轉型，可透過專區協助，跨入風電運維產業的領域，因為風塔、風機每年都需要檢查、保養，至少是20年的生意，而且越早蓋好的設備，將來愈需要保養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言