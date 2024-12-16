振興花蓮國旅 1111攜手立委傅崑萁辦公聽會助產業發聲

花蓮繼受到403地震重創後，接著康芮颱風也帶來重大災害，使得當地觀光旅遊營運再度受挫。觀光署指出，該署針對自由行旅客前往花蓮住宿的補貼，估計只能用到12月14日，另外，旅行團部分則到12月20日，以每家旅行社最多申請20個團為限，對此業者有話要說。

1111人力銀行與國民黨立委傅崑萁共同協力，將於17日下午1點30分在立法院紅樓101會議室，召開振興花蓮觀光公聽會，並於1111臉書粉絲團現場直播，集結多位花蓮觀光產業代表，包括觀光旅遊創新智庫召集人李奇嶽、花蓮旅館公會理事長張琄菡、花蓮縣觀光協會理事長陳義豐、花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾、花蓮縣健康美食協會前理事長劉瑞祺、開南大學空運管理系主任孫國勛、前高雄餐旅大學教授吳繼文以及台灣國際郵輪協會理事長林博宗等人到場，竭力為振興花蓮觀光榮景發聲。

花蓮縣公共汽車客運商業同業公會暨遊覽車客運商業同業公會理事長許兆麟指出，感謝政府提供花蓮多層面的紓困及旅遊補助，她指出，花蓮原本就有交通不便的問題，地震災後交通問題更為惡化，政府後續如果能持續補助，同時用在刀口上，像協助旅客解決最大的交通問題，如提供免費或優惠往返花蓮火車票費，相信可以起鼓勵旅客到訪花蓮的興趣，否則在現有條件下，他認為花蓮旅遊補助一旦沒有了，將讓花蓮觀光產業遭遇困境。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，花蓮地區觀光產業，受到外在因素例如對外交通不便、景點尚未完全恢復等因素，目前尚無法突破營運困境，期待政府持續給予援手。

根據觀光署統計，該署動用第二預備金投入高達10.6億元經費，自2024年6月1日起辦理「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」，並持續加碼再加碼，其中包含自由行住宿優惠、團體旅遊優惠、交通補貼優惠、花蓮好樂園入園優惠及國際觀光客來台優惠等多元措施，民眾反應熱烈。觀光署旅遊宿組組長曹逸書指出，花東自由行住宿優惠活動為民眾先住宿、先折抵，經評估補助經費執行情形。旅行團部分，旅宿組組長湯文琦指出，將執行到12月20日，截至目前約有1,300多團（約33,000多人）前往。

觀光署指出，各部會相互合作振興花蓮及花蓮縣政府積極辦理相關活動之下，花蓮縣各景點旅客逐步回流， 11月下旬旅館住房率已達四成、民宿則已逾五成，已達去年同期水準。為持續捲動花蓮地區觀光發展，提供便利的交通為重中之重，觀光署持續給予花蓮旅遊應援，自2025年起台灣觀巴花蓮路線將增加優惠至1折，台灣好行花蓮路線仍然免費至2025年10月底，花蓮的山海美景與人文風情等待發掘，一起行動前往花蓮旅遊。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，大型活動可以立即性的為在地觀光帶來人潮與錢潮，曾經二度造訪港都的黃色小鴨，展期期間吸引900萬人次觀賞，帶來140億的觀光財，成功打響城市行銷，接力登場的演唱會商機，除了帶動住房業績，結合周邊商圈活絡消費的模式，可以看得出大型活動、國際型展演對當地觀光產業猶如強心劑。

1111人力銀行總經理張篆楷也提醒，人力的匱乏已經成為觀光旅宿產業的硬傷，根據主計總處的薪資調查，和去年相比住宿餐飲業的調薪幅度已達到4.5%，薪資穩定成長，目前1111人力銀行資料庫，觀光旅宿也有近六萬筆工作機會數，產業人才需求迫切，有意投入觀光旅宿業的求職者，可以把握機會在農曆年前投入職場提前卡位。