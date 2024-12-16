玩防範 CO 中毒小遊戲抽獎 消防署送您熱水器

消防署16日舉辦「1216一氧化碳預防日」記者會，由署長蕭煥章主持，提醒民眾正確使用燃氣熱水器安全觀念，並自12月16日至12月24日於消防署臉書辦理「居家瓦斯安全小尖兵」遊戲抽獎活動，只要至消防防災館網站，完成小遊戲就有機會抽中強制排氣式熱水器，並免費到府安裝！活動內容大家可至消防署網站及消防署臉書查詢。

蕭署長表示，因為天氣寒冷，民眾常把門窗緊閉，造成空氣不流通，如果熱水器安裝不當，或因為風向因素，導致瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能發生一氧化碳中毒。今年中毒事故已有22例，造成1人死亡、59人送醫，檢視近5年中毒案件（計118例），約有89%（105例）是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所導致，而冬天是一氧化碳中毒的高峰期，中毒案件約有75%（88例）是發生在12月至隔年2月。

消防署提醒，安裝熱水器要遵守「5要原則」，也就是「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」及「要保持通風」，民眾一定要依照環境選擇適當型式的產品，屋外式熱水器只能裝在室外通風良好的地方，而且不要晾掛大量衣物、堆放雜物或加裝窗戶妨礙通風；室內或通風不良場所，就要改用能把廢氣排到屋外的強制排氣式熱水器，而且必須由合格的承裝業技術士來安裝熱水器，才能避免一氧化碳中毒。