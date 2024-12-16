玩防範 CO 中毒小遊戲抽獎 消防署送您熱水器

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經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
消防署署長蕭煥章頒贈感謝狀予台灣區瓦斯器材工業同業公會理事長侯劭諺。圖／消防署提供
消防署署長蕭煥章頒贈感謝狀予台灣區瓦斯器材工業同業公會理事長侯劭諺。圖／消防署提供

消防署16日舉辦「1216一氧化碳預防日」記者會，由署長蕭煥章主持，提醒民眾正確使用燃氣熱水器安全觀念，並自12月16日至12月24日於消防署臉書辦理「居家瓦斯安全小尖兵」遊戲抽獎活動，只要至消防防災館網站，完成小遊戲就有機會抽中強制排氣式熱水器，並免費到府安裝！活動內容大家可至消防署網站及消防署臉書查詢。

蕭署長表示，因為天氣寒冷，民眾常把門窗緊閉，造成空氣不流通，如果熱水器安裝不當，或因為風向因素，導致瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能發生一氧化碳中毒。今年中毒事故已有22例，造成1人死亡、59人送醫，檢視近5年中毒案件（計118例），約有89%（105例）是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所導致，而冬天是一氧化碳中毒的高峰期，中毒案件約有75%（88例）是發生在12月至隔年2月。

消防署提醒，安裝熱水器要遵守「5要原則」，也就是「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」及「要保持通風」，民眾一定要依照環境選擇適當型式的產品，屋外式熱水器只能裝在室外通風良好的地方，而且不要晾掛大量衣物、堆放雜物或加裝窗戶妨礙通風；室內或通風不良場所，就要改用能把廢氣排到屋外的強制排氣式熱水器，而且必須由合格的承裝業技術士來安裝熱水器，才能避免一氧化碳中毒。

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