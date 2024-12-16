閎鼎資本以每股66.5元 公開收購美萌科技10%至30%股權

閎鼎資本(TGVest Capital)16日宣布，其管理之台灣閎鼎亞洲貳有限合夥基金的100%子公司盛實投資與頤輝投資經董事會決議，將以每股66.5元公開收購興櫃股美萌科技（7555）已發行普通股10%至30%股權。

本次公開收購價格以公開收購人董事會決議日12月12日前10個營業日之股價成交均價作為參考價格，公開收購價之溢價約為20%。

閎鼎資本表示，本次公開收購期間預計自113年12月17日起至114年1月17日止，最高收購數量預計為7,081,134股（約佔美萌公司股權30%），最低收購數量則為2,360,378股（約佔美萌公司股權10%）。若參與應賣數量達最低收購門檻，則本次公開收購條件即告成就。

閎鼎資本所管理之基金，主要是由台灣上市櫃科技公司及大型保險人壽公司為投資人，是具有豐富投資經驗及產業資源的成長型及併購型基金，投資團隊深耕產業多年，具有豐富產業知識並洞悉市場趨勢。

本次看好美萌科技之長期成長潛力，將支持其深化在牙科矯正器材市場之布局。

美萌科技主要從事固定式金屬、陶瓷齒顎矯正器及移動式透明矯正器之生產。市場策略包括穩步提升歐洲市佔率、拓展美國及日本等地之固定式矯正器CDMO（委託設計及製造）市場、並強化自有品牌的全球布局。

同時，美萌科技亦看好隱形矯正市場由數位牙科進步而帶來之新需求，已透過與日本品牌客戶的合作切入該領域，預期未來將更有效提升隱形矯正器業務表現。

閎鼎資本指出，透過本次公開收購成為美萌科技重要夥伴，將可發揮長期策略協同效應，整合投資團隊背後之資本、策略及國際市場拓展經驗，協助美萌科技在全球牙科醫療器材版圖中站穩腳步、擴大規模，並使整體獲利成長更加穩健。