華通泰國廠開幕董座總座共同主持 初期生產 LEO 用板

全球HDI大廠華通（2313）16日在泰國北攬省（Samut Prakan Province）邦博區（Bang Bo District）亞洲工業園區（Asia Industrial Estate）舉行泰國廠開幕儀式。由華通董事長江培琨及泰國廠總經理李世明共同主持，現場冠蓋雲集，當地各重要政商界包括駐泰台北經濟文化辦事處張俊福大使、泰國投資促進委員會（BOI）祕書長Mr. Narit、及重要客戶、供應商等皆前來共襄盛舉，整體開幕儀式隆重，氣氛熱烈。

華通電腦於2023年在泰國亞洲工業園區購置基地，佔地面積約18萬平方公尺，是公司在東南亞的第一個生產基地。目前第一工廠及辦公大樓於2024年中竣工，設備皆已陸續裝機試車，產線調校順利，預計將於2025年正式量產。華通掌握四大低軌衛星(LEO)業者訂單，泰國廠一期主要生產LEO用板，後續將視客戶需求提升產品結構，並規劃增添AI伺服器及網通等高階HDI系統板產線，泰國廠將扮演公司未來成長的重要角色。 全球HDI大廠華通泰國廠外觀。圖公司提供 全球HDI大廠華通泰國廠外觀。圖公司提供