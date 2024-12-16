俄羅斯小鋼胚價跌 豐興本週鋼筋、廢鋼每噸跌200元
因俄羅斯小鋼胚價格下跌，條鋼廠豐興今天發布最新牌價，鋼筋、國內廢鋼上週開出平盤後，本週每公噸皆下跌新台幣200元，型鋼產品維持平盤。
豐興主管表示，上週大陸價格尚穩，美國廢鋼僅跌5美元，日本廢鋼平盤。本週原料價格下跌，是因上週俄羅斯小鋼胚價格下跌，致使國內廢鋼價格反映下修，連動鋼筋下跌。
本週鋼筋每公噸新台幣1.8萬元，國內廢鋼每公噸8600元，型鋼維持每公噸2.48萬元。
國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週每公噸持平為310美元，美國貨櫃廢鋼本週報價下跌為每公噸290美元，澳洲鐵礦砂由每公噸103.75美元漲至每公噸104.4美元。
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