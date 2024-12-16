快訊

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

幣流專家陳梅慧國道遭撞亡引陰謀論 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

俄羅斯小鋼胚價跌 豐興本週鋼筋、廢鋼每噸跌200元

中央社／ 台北16日電

因俄羅斯小鋼胚價格下跌，條鋼廠豐興今天發布最新牌價，鋼筋、國內廢鋼上週開出平盤後，本週每公噸皆下跌新台幣200元，型鋼產品維持平盤。

豐興主管表示，上週大陸價格尚穩，美國廢鋼僅跌5美元，日本廢鋼平盤。本週原料價格下跌，是因上週俄羅斯小鋼胚價格下跌，致使國內廢鋼價格反映下修，連動鋼筋下跌。

本週鋼筋每公噸新台幣1.8萬元，國內廢鋼每公噸8600元，型鋼維持每公噸2.48萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週每公噸持平為310美元，美國貨櫃廢鋼本週報價下跌為每公噸290美元，澳洲鐵礦砂由每公噸103.75美元漲至每公噸104.4美元。

延伸閱讀

俄羅斯油輪遇風暴斷裂…傳運載數千噸石油產品 漏油汙染克赤海峽

指俄羅斯首動用大量北韓士兵 基輔：他們可能會被派往前線其他地區

曝俄加大使用北韓士兵！澤倫斯基控普亭故意擴大戰爭：傷亡已十分嚴重

北韓兵殺300烏軍 僅花2.5小時 還攻下參戰後首座村莊

相關新聞

一個月10.8萬、桃園豪宅租金王曝 為何寧租不買？

近年桃園房市交易熱絡，高端租屋表現也相對強勢，Speedo速˙包租代管統計近一年桃園住宅租金指出，藝文特區麗晶花園廣場中...

比台北多！ 這縣市近半數預售屋都是2房產品

受高房價影響，2房快速崛起。永慶房產集團統計預售屋實價資料，過去三年，北市2房預售屋交易占比從34.5%攀升至46.6%...

孵蛋商機大、這區店面交易最熱 其他縣市可卡位？

繼周杰倫後，江蕙、蔡依林也傳出卡位大巨蛋檔期，動輒吸引數萬人的運動賽事與演唱會，讓東區店面重返榮耀，台灣房屋統計，今年台...

華通泰國廠開幕董座總座共同主持 初期生產 LEO 用板

全球HDI大廠華通（2313）16日在泰國北攬省（Samut Prakan Province）邦博區（Bang Bo D...

中保科集團 AI 智慧製造有成 立捷智慧工廠正式啟用

中保科集團旗下立捷國際新建工廠於12月16日舉行啟用典禮，中保科（9917）董事長林建涵宣布，隨著立捷新廠的成立與啟用，為集團布局開啟新頁，同時也宣示集團正式跨入AI智慧製造關鍵里程。

房市吹寒風 苗栗最大房仲辦「小朋友繪畫比賽」點希望

苗栗最大房仲飛鷹地產14日舉行第3屆「小朋友繪畫比賽」頒獎典禮，本屆比賽共有全台19縣市、逾2,500位小畫家參加，參賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。